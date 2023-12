O astronauta acusado de consumi-lo foi absolvido

Oito meses: Esta é a duração do mistério Estação Espacial Internacional. E mesmo que fosse “o butim” – A tomates – Certamente não foi quem filme de ação No entanto, o desaparecimento do ator de Hollywood abriu um debate sobre o alegado “culpado”. cujo nome é astronauta Frank Rubio. Vamos em ordem.

Tudo começa quando NASA Lançamento do projeto Vegetariano-05, um experimento lançado no final de 2022 que – explicou a agência espacial em comunicado na época – estudará “o crescimento das culturas, a composição dos nutrientes, a segurança microbiana dos alimentos, o sabor e os benefícios psicológicos para a tripulação no limite”. Em essência: cultivar vegetais no espaço e estudar o seu crescimento. Uma série de vegetais é selecionada para testes, incluindo tomates, repolho chinêsdiferentes tipos de alface E Repolho roxo russo. O crime eclodiu em março passado, quando cada astronauta, após a colheita, recebeu uma amostra de tomate num saco ziplockcom uma observação para não comê-lo porque, segundo a NASA, havia riscos relacionados a uma possível contaminação por cogumelos.

Nesta fase é feito Robin Vermelho, um dos tomates anões (2,5 cm de diâmetro) cultivados em órbita. E este é, na verdade, Frank Rubio, flutuando devido à ausência de gravidade. Ninguém mais a encontra. Tanto que seus colegas começaram a acusar Rubio, brincando, de realmente comê-lo. “Eu não comi os tomates – ele se absolve Astronautapela última vez em setembro em uma entrevista – mas neste momento eu esperava que sim, porque todo mundo já pensa assim. Passei muitas horas procurando por ele… mas tenho certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai provar que estou certo e vai aparecer de novo em algum lugar. “Talvez em anos.”

Mas o desaparecimento de Red Robin durou “apenas” 8 meses: na quarta-feira o anúncio veio dos colegas de Rubio que permaneceram no avião. É (Enquanto o astronauta americano que detém o recorde de permanência a bordo da estação por 371 dias voltou à Terra). «Nosso querido amigo Frank Rubio, que voltou para casa, há muito é acusado de comer tomates – disse o astronauta da NASA Yasmine Moqbeli Durante a transmissão ao vivo de quarta-feira – mas podemos inocentá-lo. “Encontramos Robin Vermelho.”

Em defesa de Rubio, devemos lembrar que a Estação Espacial Internacional é maior que uma casa de seis quartos e em condições MicrogravidadeOs objetos podem voar facilmente em ângulos inesperados. Normalmente, o procedimento da NASA é inspecionar as aberturas de ventilação, mas em uma estação repleta de material com 25 anos de idade, é fácil perder o controle de objetos individuais. Além disso, a busca por tomates não ocupava completamente o tempo do astronauta, visto que a tripulação conduziu centenas de outros experimentos científicos durante vários meses. “A realidade do problema é que a umidade no topo é de cerca de 17% – explicou o próprio Rubio – talvez os tomates estejam tão secos que alguém os encontrou sem entender o que eram e os jogou fora. Esperemos que um dia alguém encontre: uma coisinha murcha.” E esse dia chegou, quarta-feira passada.

