Você quer lavar seu carro e não sabe como: basta um smartphone e você resolve tudo na hora

O smartphone é realmente uma solução para tudo, mesmo quando queremos lavar o carro e não sabemos como fazê-lo: com apenas um clique tudo se resolve.

Em geral, todo mundo tem um lava-rápido confiável, onde vai quando o carro precisa de água e detergente. Porém, é possível que você se encontre em um local novo e desconhecido, por exemplo uma cidade de férias, e não saiba como encontrar o melhor local para lavar seu carro com tração nas quatro rodas, que é aberto e não muito longe. Mesmo neste caso, como agora, não há necessidade de se preocupar muito: basta desbloquear o smartphone.

Obviamente a sugestão mais urgente é recorrer a Google Mapas, um aplicativo de navegação gratuito que permite localizar pontos de interesse. Neste caso você precisará digitar “lava-jato” na barra de pesquisa. Todas as instalações próximas aparecerão com cartões diferentes fornecendo o endereço exato, número de telefone e horários/dias de funcionamento. Pode parecer estranho, então, pensar que você pode recorrer a isso paginas amarelas Com uma ferramenta tecnológica como esta mapasSeja para Departamento de controle interno a fim de Android.

No entanto, o paginas amarelas Ainda está lá e é bastante utilizado, embora já não nos pareça um grande livro numa gaveta. Existe um site específico que também funciona muito bem, então é uma alternativa válida Google Mapas Para encontrar lavagens de carros na região ou em qualquer lugar. Além destas duas opções óbvias, existe outra interessante.

Três ferramentas simples para encontrar o lava-rápido mais próximo ao nosso alcance

Estes são alguns sites especializados especificamente para encomendar carros. Quem não prefere escolher? Google Mapas uau paginas amarelas, basta escolher entre três sites, entre os mais populares, e isso será feito em breve. Por exemplo, está disponível on-line Estrela de serviço, que não só é útil para a lavagem automóvel mais próxima de nós, como também permite reservar turno nas instalações indicadas, escolhendo o dia e a hora. Assim também Senhor Lavagem Permite fazer reservas mas através da aplicação mobile, que permite especificar a estrutura, data, hora e tipo de serviço, podendo também especificar se pretende lavar ou não os estofos, etc…

Finalmente, há outra opção interessante Rede de negócioso portal de negócios italiano na web, que possui uma seção dedicada a ele lava-jato. Cada ponto é dividido de acordo com a cidade em que está localizado para facilitar a identificação do usuário. Além disso, cada lavagem é descrita detalhadamente nas informações e serviços que presta ao cliente. Logo foi feito.