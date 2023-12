Você já tentou de tudo, mas seu laptop não está respondendo? É hora de coordenar: veja como

Se o seu laptop não estiver respondendo, é hora de formatá-lo. Veja como fazer isso em alguns minutos, para que você possa resolver o problema.

Com uso intensivo que dura vários anos, Os computadores começam a não funcionar como deveriam. Várias lentidão são observadas mesmo ao abrir um navegador simples ou um programa básico. O problema está relacionado a vários fatores, como memória de armazenamento cheia ou incompleta RAM está sobrecarregada Como a inicialização padrão do programa está em fundo.

Isso acontece com computadores estacionários potentes, equipados com as especificações técnicas mais recentes da geração e, acima de tudo, com dispositivos móveis. Se você também se encontra nesta situação e não consegue mais fazer nada sem vários bloqueios ou atrasos, então Talvez seja hora de coordenar. Aqui está um guia rápido e fácil de como fazer, desta forma você só precisará de alguns minutos do seu tempo e terá um computador Como novo.

Laptop, veja como configurá-lo em alguns minutos

Formate seu computador Às vezes, a solução mais conveniente pode ser fazê-lo funcionar novamente como das primeiras vezes. Para que já não tenha que lidar com lentidão e problemas de todo o tipo, para poder voltar a utilizá-lo como se o tivesse acabado de comprar e poder realizar até os procedimentos mais dispendiosos. Que seja por um trabalhoeu instruções Ou para vazio.

Se você tiver um computador com Janelas 10Basta abrir o menu Iniciar, ir para Configurações e depois Atualização de segurança. Deve aparecer aqui Item de recuperação À esquerda, para abri-lo e escolha Começar. Você receberá um guia passo a passo, com a opção de fazer isso Mantenha seus arquivos Então não perca nada. Como alternativa, clique em Remover tudo.

Se ainda não começou, você precisa ir para as opções avançadas, encontre os erros e resolva-os E finalmente Reinicie o seu computador. Alternativamente, pegue uma unidade flash USB Ou um DVD para Janelas 10 E comece com ele Arquivos ISO. Clique Pressione qualquer tecla para iniciar a reprodução de USB/DVD E é isso.

O processo de formatação começará automaticamente, reinstalando o sistema operacional para que você possa usá-lo novamente como um novo sistema. Este é um procedimento muito simples que a Microsoft fornece diretamente a você, com todas as etapas úteis para concluir o processo Imediatamente.