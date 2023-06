iPhone, a Apple encontrou a solução para a obsessão de Steve Jobs. Ele não teve sucesso durante toda a sua vida

Há notícias da Apple que fariam Steve Jobs, o falecido CEO de Cupertino, pular de alegria.

Foi um visionário e lutou tenazmente para alcançar o resultado que está no cerne da notícia que vos queremos contar. Infelizmente, ele não teve sucesso durante sua vida. A notícia em questão vem diretamente dos EUA. É um grande avanço da empresa que Steve Jobs acaba de fundar.

No passado, os usuários escolheram e ainda escolhem o iPhone por seus principais recursos. Entre eles, sem dúvida, está sua duração no tempo. Nunca terá de substituir um destes smartphones ao fim de um ano, como acontece com outros. Depois, há seu desempenho e duração da bateria.

Você nunca terá o problema de ter que buscá-lo em casa sem a companhia dele, e não sentirá a necessidade de carregá-lo durante o dia. Em suma, tudo o que os usuários procuram está contido nele. No entanto, há um objetivo que o próprio Steve Jobs não conseguiu alcançar. Era um sonho, nem mesmo um sonho velado.

Você deve saber que ele era totalmente contra casos de iPhone. Queria que não fosse necessário. Ele estava examinando várias opções para garantir que esses dispositivos não fossem necessários. Em vez disso, devido à sua doença, ele não pôde fazê-lo. No entanto, as notícias destes dias mudam completamente os cenários para o futuro.

Apple: publicou uma patente que deixaria Jobs feliz.

foi postado a alguns dias Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos com o código 11678445 e em nome decompostos espaciaisVocê deve saber, no entanto, que a empresa de Cupertino o arquivou há quase 6 anos, precisamente em 26 de setembro de 2017. O que parece é que este inovação Trata-se principalmente de b Iphone.

Mas ele não desdenha todos os outros dispositivos maçã. O lema desta patente é:resistênciaDe fato, muitas pequenas coisas foram pensadas microesferas No corpo destes smartphones que vão poder fazer resistência para Armadilhasarranhões e escoriações de todos os tipos. Essas áreas serão compostas por: MetalE vidro ou cerâmica.

Eles irão fortalecer coincidência E acima de tudo, coma ângulos do smartphone. daí eu sofro Dano Maior. Resumindo, parece maçã respeito vai Para seu fundador, pensando em algo que os tornasse Iphone excelente resistência E você não precisa mais dos haters casos em plástico.