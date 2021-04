Fortnite está reintroduzindo o mapa antigo, mas não o que você pensa

Uma grande notícia chegou hoje ao Fortnite: o mapa antigo está de volta, mas não é nisso que você acredita. Todos os detalhes

Já se passaram 18 meses desde então É um jogo eletronico Ele apresentou o novo mapa pela primeira vez para marcar o lançamento do segundo capítulo da Battle Royale. Uma decisão que inicialmente impressionou os usuários, apenas para destacar a nostalgia e o desejo de voltar a jogar Na ilha dos velhos jogos.

Um boato está se espalhando gradualmente, com milhões de usuários anunciando o fim do jogo devido às inúmeras mudanças que foram feitas Durante o último ano e meio. Mas parece que algo mudou esta noite. A Epic Games queria satisfazer as pessoas mais nostálgicas e reintroduzir o mapa antigo De uma forma incomum.

Quinze, o mapa antigo está de volta em forma de pele

Nada pode ser dito, É um jogo eletronico Na realidade Eles reintroduziram o mapa antigo. Mas na forma de couro. A partir desta noite, aliás, é possível ir à loja de brinquedos comprar o Eco. Este traje reproduz fielmente a Ilha de Jogo do Capítulo 1 e vem de um design que foi enviado para a Epic dal fan nollobandz. No baú está uma parte do Lago Perdido, enquanto o Depósito de Poeira está à direita, sobre uma cratera. Polar Peak é facilmente identificável no tornozelo direito, enquanto no outro há referências a Paradise Palms.

O braço direito abriga o Durr Burger e as Tilted Towers, com o vulcão do outro lado. Finalmente, o Tomato Town está em alta. Se você também quiser “vestir” o mapa antigo, faça isso Compre por 1.500 V-Bucks Na loja oficial de videogames.