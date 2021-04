WhatsApp Pink Notifier: não confie nas aparências

Fique longe do WhatsApp Pink. Modificar a interface de usuário aparentemente inofensiva pode expor seu telefone ao roubo de dados. Especialista em sinos.

Não se deixe enganar pelos looks fofos. Há vários dias, links suspeitos circularam em várias redes de mídia social que, em teoria, Eles devem permitir que você altere a interface WhatsApp do ponto de vista puramente estético. Nesse caso, a regra principal se aplica: Nunca clique em links se não tiver certeza do que é aberto. À primeira vista, não parece uma coisa ruim, pois é suportado por algumas telas de “Suporte”. Na verdade, baixar o que o link recomenda permitirá que você traga uma nova versão do aplicativo para o seu smartphone: WhatsApp rosa.

Nada legal, apenas um novo visual para o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Mas é melhor não confiar muito nas aparências e há vários motivos para não confiar nesse link. Também porque existem precedentes importantes, na forma de cópias estéticas inocentes, Houve tentativas reais de hacking. Não é lei, é claro, mas é uma regra prática simples. Por outro lado, todos concordamos que nossas conversas não passam apenas pelo WhatsApp, mas também fazem parte de nossa vida privada.

O olhar inocente engana: o que realmente é WhatsApp Pink

Então, um pouco de sabedoria não faz mal. Em primeiro lugar, é bom notar que esta versão rosa não está disponível em nenhum dos canais oficiais. Nem Google Play, nem Android, ou outra app store. Mas não só: o link aponta exclusivamente para o arquivo APK de download, ou seja, em contradição com os ditames internacionais sobre segurança de rede. Nestes casos, na verdade, o risco é que você encontre malware em seu smartphone, assim como malware. Não é certo que possa acontecer, mas o simples fato de ser uma possibilidade é um claro apelo à cautela.

Muitos programadores deram o alarme. No entanto, lembre-se que em 2015 algo semelhante aconteceu com a pele azul. Até então, não era um restyling nem uma função puramente estética. Muito pelo contrário: baixar esta versão era equivalente a conectar seu smartphone (com todos os seus dados) Para um hacker desconhecido. Suas intenções, você sabe, nunca são boas. Melhor valorizar as experiências e deixá-las ir. Afinal, o verde não é uma cor ruim …