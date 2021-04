O novo estoque do PlayStation 5 da GameStop chegará na quinta-feira, 22 de abril de 2021!

GameStop Ela anunciou que um novo reabastecimento do PlayStation 5 está chegando, e estará disponível em 22 de abril de 2021 No site oficial, oferece quatro opções de compra diferentes.

O tempo é normal. Esteja pronto para Quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 15h30 Com o novo PlayStation 5, clique no site GameStop nos links aos quais nos referiremos abaixo no artigo.

Também desta vez a versão digital estará disponível para venda. Os pacotes estão de volta e desta vez serão personalizáveis Escolha entre uma seleção de jogos e acessórios. Você pode escolher entre o Pacote A de 574,98 € e o Pacote B de 769,98 €.

Aqui está o link de compra

Mesmo que você não consiga um console, Não se preocupe porque GameStop prometeu novos estoques de PlayStation 5 todas as semanas. Isso junto com Novos estoques chegaram à Amazon, Ele explica O vento está mudando e a distribuição de novas unidades aos poucos tenta agradar a todos.

como sabemos Sony vendeu 4,5 milhões de PS5 no lançamento, Até o final de 2020. Adicione a estes Outros 3 milhões serão concluídos em 31 de março de 2021. Em seguida, a marcha continua fortemente com Outros 15 milhões de PS5s distribuídos entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022.

