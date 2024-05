Helldivers 2 banido em mais três países europeus: CEO explica o que está acontecendo

Pode parecer assim O CEO da Arrowhead ficou surpreso Quem escreveu no Helldivers 2 Discord: “Não temos ideia do que está acontecendo. A maioria dos desenvolvedores está de férias e acabamos de descobrir através da comunidade.”

Chegam novas informações sobre a administração caótica do Jogo Helldivers 2 para PC . Depois que a Sony anunciou e desistiu de seu compromisso de vincular uma conta PSN à versão para PC do jogo de tiro, o jogo foi removido de aproximadamente 180 países onde a PSN não é suportada. A Valve já deixou claro que a remoção é uma escolha da Sony. O problema é que outros agora Três países -Foi Estônia, Letônia e Lituânia Incluído na lista de países onde o jogo está proibido . O que acontece? O CEO da Arrowhead – desenvolvedora de Helldivers 2 – compartilhou mais detalhes, dizendo que esta é uma “correção de bug administrativo” da Valve para atender aos pedidos da Sony.

CEO da Arrowhead

Helldivers 2 não se diverte no PC

Bilstedt então foi investigar e voltou com a seguinte mensagem. Esta é uma correção de um erro administrativo: [i tre Paesi baltici] Eles deveriam ter feito parte da restrição original e [la loro assenza] Observado quando a restrição foi definida para [Ghost of] Tsushima” (que lembramos que foi recentemente banido do Steam em mais de 200 países que não têm acesso à PSN). O CEO da Arrowhead continua dizendo que “isso foi observado e implementado de forma independente pela Valve”.

Sejamos claros, Valve apenas segue os pedidos da Sony Em relação aos locais onde o jogo deveria estar (in)disponível. Isso parece ter sido confirmado por uma postagem recente de suporte do Steam em resposta a um pedido de reembolso do Helldivers 2 de um jogador. Explicando por que o pedido de reembolso foi negado, o representante de suporte do Steam da Valve escreveu: “Este jogo parece não estar disponível no Steam neste momento para regiões selecionadas, conforme determinado pelo editor”.

Portanto, como resume Billstedt: “Mesmo que não pareça bom. Isto não é uma indicação de outras restrições“.