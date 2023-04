Hi-Fi Rush tem sido um sucesso em todos os sentidos para a Microsoft

De acordo com fontes do especialista em jogos e jornalista Jeff Grubb, eu receitas Criado por Oi Fay Rush Ela era menos do que o esperado pela Microsoft.

[Aggiornamento]A Microsoft respondeu aos rumores relatados por Grubb, afirmando que o Hi-Fi Rush da Tango GameWorks era umDe todos os pontos de vista. Foi Aaron Greenberg quem se pronunciou, respondendo diretamente no Twitter:

“Hi-Fi Rush foi um grande sucesso para nós e nossos jogadores de todas as maneiras possíveis. Não poderíamos estar mais felizes com o que a equipe da Tango Gameworks conseguiu fazer com este lançamento surpresa.”

De fato, mesmo no passado, o jogo foi descrito como um sucesso, tanto que a Tango Gameworks compartilhou algumas declarações públicas que o provam.

A notícia original:

Grubb discutiu o assunto durante um episódio recente do podcast Game Mess Decides, mas diz que não sabe exatamente por que e até que ponto Tango GameWorks foi um fracasso comercial, embora Ótimas impressões Pela crítica (aqui fica a nossa análise) e por quem já o jogou. Grubb menciona o preço do orçamento (€29,99), o lançamento no momento do anúncio sem marketing e a inclusão na assinatura do Game Pass como possíveis motivos.

“Pelo que ouvi, ele não conseguiu ganhar o dinheiro que deveria”, disse Grubb (22:25 no vídeo abaixo). “Tive boas críticas, as discussões sobre o jogo foram positivas, então qual era o problema? Foi o preço? Foi a queda da sombra? É porque está no Game Pass?”

Grubb então fez um discurso público sobre a relação entre vendas de videogames e assinaturas. Xbox Game Passobservando que o serviço realmente leva muitos jogadores a não comprar os jogos em seu catálogo, por isso é difícil registrar altas vendas, com algumas exceções, como Call of Duty, se a Activision Blizzard for adquirida pela Microsoft durante.

O Groupe também disse que a administração Microsoft não está satisfeita com o estado do Xboxsem acrescentar mais detalhes a respeito.

De qualquer forma, especificamos que todas as informações fornecidas acima não são oficiais e, portanto, devem ser levadas a sério. De acordo com outro boato, a Tango GameWorks está trabalhando em um JRPG.