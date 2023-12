O trailer de GTA 6 parece confirmar o vazamento de novos recursos para RAGE 9

Para ser mais preciso, rumores afirmam que GTA 6 apresentará gráficos muito melhores que os de Red Dead Redemption 2, com ênfase em desvendar o mistério. Mudanças técnicas Feito para o motor proprietário da Rockstar Games.

É muito popular Trator para GTA 6 Parece confirmar A Novos recursos do RAGE 9 vazaram Apareceu há dois meses, em outubro: uma reportagem em que fontes próximas ao desenvolvimento do jogo falaram sobre as melhorias gráficas que foram feitas.

O clipe confirma tudo?

O trailer de GTA 6, composto por sequências no motor, parece confirmar a informação do vazamento, destacando… Muitos passos em frente foram dados Comparado com o já popular jogo Red Dead Redemption 2.

As cenas parecem abranger a maior parte destas características: a física da água introduzida nas cenas de praia e barco, a qualidade do sistema de iluminação na exibição dos diferentes momentos do dia e a apresentação bastante aprimorada de personagens, cenários e nuvens volumétricas, enquanto é claramente muito cedo para falar sobre rotinas comportamentais.