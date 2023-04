Fiat, o lendário Mickey Mouse está de volta? Assim foi imaginado (vídeo)

O FIAT Topolino é um dos modelos italianos mais lembrados com carinho. É assim que vai ser hoje.

Boas notícias chegam à FIAT, com um novo e intrigante modelo pronto para chegar ao mercado. O Carro do Ano, no que diz respeito à marca de Turim, será o Nuova 600, uma espécie de crossover que será o herdeiro do 500X, e que trará novamente o grupo estrelas na parte b.

Resumindo, será um modelo bastante estratégico, mas que tem sido muito discutido nos últimos meses e será apresentado no verão. Porém, mais tarde chegarão novos pandas, que vão revolucionar completamente as formas face ao que conhecemos hoje, que o público aguarda ansiosamente.

Na Fiat, estamos todos olhando para frente, e as notícias sobre o que será 2023 ainda não acabaram.. Olhando para os clientes muito jovens, surge um curioso modelo que não está na gama deste fabricante, mas que poderá ser uma revolução.

Vamos falar do novo Topolino, que será elétrico e que será construído com base no Citroen AMI. Será um quadriciclo, como mencionado, será totalmente eletrificado, e será muito útil no trânsito da cidade, mesmo que nunca seja usado fora dos centros populosos devido à sua forma, tamanho e desempenho.

FIAT, assim seria um Topolino moderno

Sempre há muita atenção da mídia em torno da marca FIAT, e hoje falaremos sobre um projeto interessante relacionado ao Topolino. De fato, o famoso designer Thomas D’Amico Imaginei o retorno deste carro, revisado de forma moderna e com visual totalmente novo, transformando-o em um carro urbano extremamente confortável para o trânsito da cidade.

O habitáculo está equipado com muitas pequenas opções, o que o torna muito funcional e um interessante sistema de infoentretenimento. O motor é elétrico e produz uma potência máxima de 85 cavalos com tração dianteira. Ao contrário de outras vezes, desta vez não estamos falando de um modelo que nunca será fabricado, pois o Topolino está entre os projetos da marca Torino e, obviamente, será elétrico.

Seria um quadriciclo para ser exatoE no vídeo postado abaixo, você pode ver as semelhanças muito claras com outro modelo de casa estrelasqualquer citroen Você gosta. Além deste último, também novos Fiat O Topolino será feito no Marrocos, na fábrica de Kenitra.

As diferenças, pelo menos considerando a renderização postada abaixo, não devem ser grandes entre os superminis franceses e italianos. Obviamente aparecem os logotipos da fabricante de Turim, mas é interessante dizer que este carro também pode ter uma versão conversível, mesmo que ainda não tenha sido confirmado oficialmente.

Posto isto, fala-se muito do Topolino e há muita expectativa em torno deste modelo, que poderá ser apresentado muito em breve nos dias de hoje. No vídeo aqui publicado, podem ter uma primeira ideia das suas formas, certamente especiais, mas pensadas para vencer os automobilistas.