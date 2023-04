BMW, o cinema chega aos carros: o novo i7 é um sonho

Apresentado na Auto Shanghai, o i7 M70 chegará aos mercados em todo o mundo a partir de julho de 2023. Elegância, luxo e conforto foram modificados para acomodar o espírito esportivo. O primeiro carro-chefe elétrico da empresa alemã tem futuro como um verdadeiro supercarro

lá O novo i7 xDrive Oferece a combinação perfeita de Mobilidade elétrica e desempenho, oferecendo uma experiência única no setor de luxo. com ver Messier 70No entanto, ele também se torna o carro-chefe silencioso de Elica. esporte purosem abrir mão de tecnologia e muitas soluções pensadas para maximizar conforto.

EU’O carro elétrico mais potente do BMW Group provedor b Dois motores elétricos (uma no eixo dianteiro, uma na traseira) capaz de gerar 660 cavalos de potência e 1100 Nm de torque. De facto, este modelo topo de gama acelera De 0 a 100 km/h em 3,7 segundoso valor que o torna O carro elétrico mais rápido da BMW.

lá Bateria de 101,7 kWh promete umAutonomia incluída Entre 488 e 560 km no percurso WLTPcom possibilidade de recarregar até 22 quilowatts corrente alternada a 195 kW em CC. EU’i7 M70No entanto, não se destina apenas a ser impulsionado pela engenhosidade. por esta razão BMW O trabalho está lá alcance máximo pode Aumento de quilometragem de 15 a 25% Limite o desempenho, a velocidade máxima e algumas configurações de conforto disponíveis.

lá i7 M70 Terá um custo de compra que será próximo 180 mil euros. Será construído na fábrica O Grupo BMW em Dingolfingna Baixa Baviera, Alemanha, um local de produção onde são produzidos motores elétricos e baterias de alta tensão de todos os tipos BMW i7.

equipamento padrão

Equipamento padrão rico BMW i7 x Drive 60 inclui, entre outros, Painel digital BMW Livecockpit ProfissionalServiços Teleatendimento BMWo barra de interação (É uma barra de toque que percorre todo o comprimento do painel até as portas) f O sistema de informação remoto está sempre conectado à rede.

Além disso, todas as vantagens tecnológicas de outros i7s, como iSistema de som Bowers & WilkinsPacote Bancos traseiros reclináveis ​​lounge executivo E ainda mais confortável tela de teatro.

Até os interiores seguem as características estilísticas das versões M Sport em todos os seus elementos. Por exemplo, vamos falar sobre Acabamento em couro no volante Ou elementos esportivos ao redor da tela curva. Na verdade, ele é encontrado na placa i7 moldes de fibra de carbono E piano preto E sempre há Ecrã curvo BMW 8.5 OS.