Sony compra Crunchyroll, Anime Streaming: Billionaire’s Official Acquisition – Nerd4.life

Sony Eu comprei Pão crocante Para o bilionário, a operação já foi oficialmente confirmada pela empresa, que está anexando o serviço dedicado de streaming de anime à subsidiária. Funimation, criando um cenário interessante para os fãs de anime japoneses.

Crunchyroll foi eficaz Concorrência Da Funimation, uma empresa da Sony, por vários anos enquanto estava sob a AT&T, mas rumores de uma aquisição potencial e excitante surgiram em outubro passado, quando a empresa americana começou a procurar compradores para seu serviço de streaming de vídeo de anime.



Crunchyroll é um conhecido serviço de streaming de anime

Alguns detalhes do acordo já haviam aparecido em dezembro, mas depois o processo foi bloqueado pelo antitruste dos Estados Unidos para avaliar potenciais riscos de monopólio, como costuma acontecer em aquisições desse tipo. Aparentemente, a coisa finalmente ganhou luz verde, considerando que a Sony anunciou oficialmente adquirido Crunchyroll, annessa a Funimation.

. foi adquirido $ 1,175 bilhãoA julgar pelo que foi reportado nessas horas, é um pouco menor do que o que aparecia anteriormente, que era igual a 1,5 bilhão. Tony Vinceira, presidente e CEO da Sony Pictures Entertainment Inc.

“Com Crunchyroll e Funimation, queremos nos comprometer com a criação de um arquivoA melhor experiência de anime para os fãs, ao mesmo tempo que oferece uma oportunidade única para nossos parceiros, editores e criadores de continuar produzindo conteúdo de grande interesse para o público em todo o mundo. ” Com a adição do Crunchyroll, temos uma oportunidade sem precedentes de oferecer um serviço visto anteriormente para fãs de animação e distribuir experiências de animação em qualquer plataforma que você desejar: de cinema a eventos, de entretenimento doméstico a jogos, transmissão ao vivo e TV clássica. “

Em suma, parece bastante claro que a intenção da Sony é incluir o Crunchyroll e usar a plataforma fluxo Distribuir propriedades de anime para um público mais amplo e combinar séries, propriedade intelectual e da Funimation para criar um catálogo massivo: “Nosso objetivo é criar uma experiência de anime unificada em Inscrição o mais rápido possível ”, afirmou claramente o CEO da Sony Pictures.