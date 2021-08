Lamborghini Countach, o retorno de um ícone de sucesso após 50 anos

Lamborghini Countach LP500 S 1984, o supercarro icônico em leilão

50 anos após o lançamento da primeira versão de um dos carros que mais tarde se tornaram ícones da marca Lamborghini, O retorno do lendário Countach, um carro que todos conhecem, em uma reinterpretação moderna de um ícone da história automobilística italiana.

venha agora confirmação oficial Sobre as intenções da Casa del Toro, que há algum tempo fala sobre essa ideia extraordinária de reintroduzir um paradigma icônico na chave pós-moderna do mercado. As palavras aparecem nos canais sociais da empresa especificamente: “Vamos realizar os sonhos. Fizemos isso com o clássico Countach dos anos 70 e estamos fazendo de novo.”

Até o momento não sabemos nenhum detalhe sobre o novo Lamborghini Countach, nos próximos meses a casa irá revelar todas as informações sobre a reinterpretação de seu símbolo único. As únicas fotos que circulam nas redes sociais mostram um carro coberto por um capô, sendo impossível entender informações sobre a estética do modelo; E de fato, isso é claro Quanto a casa ainda quer nos manter sóbrios.

Por enquanto, apenas parece que as formas e linhas do novo carro podem de alguma forma seguir as de seu antecessor. A nova geração do Countach também poderia ser equipada com tração nas quatro rodas e, de acordo com alguns rumores de especialistas, poderia liberar o poder máximo do 800 Cavalli.

Lamborghini confirma:Countach nasceu de um sonho. Um sonho de levar os limites da velocidade ao limite, imaginando um novo tipo de design e criando um carro superesportivo como nenhum outro. E agora, 50 anos depois, um novo Lamborghini Countach está a caminho. ”

Não esqueçamos que o Lamborghini Countach, com as suas linhas ultramodernas, distinguiu o design de todos os carros Toro que surgiram a partir daí, mesmo os que existem hoje, como o Aventador, Huracan, Urus, Sian, os carros de corrida radicais e legais sobre os quais tanto falamos e apresentavam fotos excepcionais.

Não vamos esquecer as palavras que Mitja Burkert, Chefe da Lamborghini Design, disse na ocasião Quinquagésimo aniversário de Kontach: “bem ali trabalho artístico Que sempre se mantém moderna, a forma de Countach é uma delas. Desenhado com proporções perfeitas, o estilo é muito puro e essencial. Sua característica distintiva é dada por uma linha longitudinal que conecta visualmente a frente com as costas. Do ponto de vista estilístico, esta é uma inspiração ideal, pois, mesmo modificando o resto, se forma como elemento de continuidade visual entre o passado e o presente. É o DNA de todos os designs da Lamborghini, imitação de linguagem estilística Desde o seu início até os dias atuais.