Lançamento em 2024 é uma miragem se o tamanho do jogo não for reduzido – Nerd4.life

Esses dias estamos de volta para falar sobre isso Remake de alta costura de Guerra nas Estrelas, um jogo para PC e PS5 dedicado à saga de George Lucas. Alguns relatórios revelaram que o título está com problemas e a data de lançamento está muito distante. Quão longe é? até o 2024 É uma miragem a menos que o jogo venha reduzir: Isso é o que pensa Jason Schreyer.

Schreier, via Bloomberg, é quem compartilhou os relatórios de lançamento de Star Wars KOTOR Remake. Agora, responda por Twitter “Até 2024 é esperançoso, a menos que o projeto seja reduzido”, disse ele a um usuário.

Então parece que Star Wars KOTOR Remake ainda está em alto mar. Obviamente, como sempre, lembramos que Esta não é uma informação oficial Mas apenas para as considerações do jornalista: Schreyer é uma fonte confiável, mas as coisas podem se desenvolver de muitas maneiras a partir de agora.

Guerra das EstrelasNo entanto, você não deve confiar apenas em um remake de Knights of the Old Republic. De fato, lembre-se que Star Wars Jedi Survivor está chegando, cuja data de lançamento tem sido o centro dos comentários recentes de Jeff Grubb. Tudo nasceu após o anúncio oficial de dois livros dedicados a Star Wars Jedi.

Em breve teremos também a oportunidade de descobrir outras novidades dedicadas a Star Wars, nomeadamente o novo jogo da Skydance New Media e Amy Henning, conhecida autora de Uncharted. Tudo será anunciado durante o Disney & Marvel Games Showcase: vamos ver as datas e detalhes.