Design atraente, desempenho poderoso e câmera profissional: Samsung Galaxy S21 FE 5G deve ser adquirido em -260€

o Samsung Galaxy S21FE 5G dentro cor cinza grafite Ainda com grandes descontos Amazonas. Perfeito acima do intervalo Já está disponível preço mais baixo de sempre Graças ao super desconto: vamos falar sobre isso 34% de desconto no preço de tabela Baseado em economize mais de Para um super smartphone com tela imersiva para dar mais espaço para seu conteúdo, um chip rápido e poderoso para jogos com muitos gráficos e multitarefa.

Galaxy S21 FE 5G é um smartphone que oferece recursos Trabalhos em destaque O Galaxy S21 favorito dos fãs em um pacote completo, para permitir que os usuários explorem e se expressem da melhor maneira possível. Ele vem com alguns dos recursos mais amados do Galaxy S21: design atraente, desempenho poderoso, câmera profissional e Conectando-se ao ecossistema desatado.

uma Samsung Galaxy S21FE Ainda a um preço ridículo

Samsung Galaxy S21FE 5G Orgulho de um terapeuta Snapdragon 888 Em vez do Exynos 2100 (octa-core) a 5 nm do original, com 6 GB ou 8 GB de RAM e, portanto, capaz de Combine velocidade e desempenho Interessante, mas do ponto de vista de funcionalidades e software, não oferece nenhuma novidade “especial” para este modelo, exceto que chega ao mercado com Android 12 Pré-instalado com personalização 4. Interface de usuário única.

O tamanho da tela é de 6,4 polegadas Dynamic AMOLED 2X FHD + 2340 x 1080, com tecnologia Super Suave 120 Hz Para garantir a máxima fluidez de deslizamento. Oferece uma taxa de atualização ideal Feeds ultra-responsivos e tempos de resposta de toque ultra-rápidos no modo de jogo. câmera de 12 Megapixel Permite que o dispositivo capture imagens de alta qualidade com precisão 4000 x 3000 pixel e para gravação de vídeo em formato . 4K quando você terminar 3840×2160 Pixels, enquanto a tecnologia Knox Vault Mantém a criptografia de dados biométricos.

O smartphone também está protegido contra respingos de água e poeira. Em suma, é um smartphone com uma plataforma de hardware da acima do intervalo E algumas características importantes, mas com algumas concessões é útil não “forçar” o fabricante a aumentar muito o preço. Hoje todo esse bem pode ser seu, pelo menos em grande estilo versão pretaE a Por apenas 505 euroscom poupança na lista de preços cerca de 260 euros. O desconto é aplicado automaticamente no check-out.

Este artigo contém links de afiliados: As compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão.