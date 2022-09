Missões interestelares, após o desafio da Voyager para descobrir o espaço desconhecido dos Estados Unidos e da China

o Sensores Voyager Eles levantaram questões científicas perturbadoras à medida que se afastavam do sistema solar. Agora, estudiosos Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins (APL) surgiu com um conceito para a sonda interestelar (IP), US$ 3,1 bilhões é importante Para capturar o desafio científico lançado pela sonda Voyager há uma década depois de deixar a heliosfera, a zona de influência do Sol. Poucas das sondas Voyager esperavam que elas sobrevivessem por muito tempo, e mesmo assim suas fascinantes observações ainda chegaram, elas derrubaram muitas crenças sobre os limites externos do sistema solar. Os dados da Voyager são tão desconcertantes que alguns pesquisadores proeminentes disseram que as sondas podem não ter alcançado o espaço interestelar ainda, possivelmente porque a heliosfera se estende mais longe do que se pensava anteriormente.

Ele disse: “A única maneira de ver como é o nosso aquário é ficar do lado de fora e olhar para dentro”. Ralph McNutque trabalhou no detector de plasma para a missão Voyager, a missão épica da NASA nos planetas exteriores Ele começou em 1977. Agora, McNutt precisa convencer um júri de seus colegas a obter o financiamento necessário para iniciar o trabalho. Sua equipe apresentou um estudo de conceito de sonda interestelar para o Decadal Survey of Solar and Space Physics, um exercício comunitário liderado pelas Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina que priorizará o campo nos próximos 10 anos. Espera-se que o comitê comece as deliberações no próximo mês e dê seu veredicto em 2024. Uma admiração pela propriedade intelectual ajudaria muito a garantir Suporte da NASA Para uma sonda, idealmente, isso decolaria em 2036.

Em 2007, a Voyager 2 foi uma grande surpresa quando mergulhou abaixo do plano da eclíptica, o plano em que orbitam os planetas do sistema solar. passar pelo que se chamaChoque de rescisão‘, onde o vento solar começa a vacilar quando é atingido por gases e poeira interestelar através dos quais o sistema solar passa em sua jornada dentro da galáxia. A Voyager 1 passou por ‘choque de terminação’ há 3 anos, cerca de 94 unidades astronômicas (UAs) da Terra, onde existe 1 unidade astronômica A distância média entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 150 milhões de km. No entanto, seu detector de plasma falhou em 1980 durante sua visita a SaturnoEntão ele não podia medir a desaceleração do vento solar. Os modelos esperavam que a velocidade do vento diminuísse de 1,2 milhão de quilômetros por hora para cerca de 300.000 quilômetros por hora, mas a Voyager 2 registrou velocidades de vento de 540 mil quilômetros por hora. Um símbolo de quão pouco foi explorado e compreendido sobre o espaço fora do sistema solar. Cientistas chineses estão planejando uma missão semelhante chamada Expresso Interestelar, que pode ser iniciado aproximadamente ao mesmo tempo. “aperte o cinto”, encorajou Jim Bell, cientista planetário da Arizona State University, Tempe, e ex-presidente da Planetary Society. “É uma corrida espacial até a borda do sistema solar!”

Alessandro Berlingeri