Codename Red é o próximo capítulo da série ambientada no Japão – Nerd4.life

Assassin’s Creed: Codinome Vermelho (Nome da empresa) é uma das maiores surpresas entre esses Pé Marcando o 15º aniversário da franquia Assassin’s Creed. Basicamente estamos falando de Próximo capítulo principal Da série, o que está por vir depois de Assassin’s Creed Mirage.

De Assassin’s Creed: Codename Red Muito pouco foi visto, e é basicamente apenas uma alusão Teaser do trailer Em computação gráfica revelou o local: Japão feudal, completo com um assassino ninja com uma lâmina escondida. Os fãs pedem o jogo principal de Assassin’s Creed no Oriente há anos e finalmente estão satisfeitos.

Depois da brincadeira, outros foram salvos Detalhes Gerais: Será um título premium e retomará a estrutura de RPG de Assassin’s Creed Origins, Odyssey e Valhalla. É claro que será um mundo aberto.

O desenvolvimento é liderado pela Ubisoft Québec, o mesmo estúdio de Assassin’s Creed Odyssey. O projeto é liderado por Jonathan Dumont, que já dirigiu Assassin’s Creed Syndicate, Odyssey e Immortals: Fenyx Rising. Dumont trabalhou anteriormente em Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory e World of Warcraft (para a Blizzard Interactive).

De Assassin’s Creed: Codename Red Ubisoft não ofereceu um dia de lançamento ou detalhes de plataformas. Fazendo algumas suposições fáceis, quase certamente não o veremos em 2023, o ano em que Assassin’s Creed Mirage será lançado. Provavelmente chegará no final de 2024 ou 2025. Para plataformas, estamos assumindo que, até lá, a Ubisoft abandonará a geração mais antiga de consoles de jogos para se concentrar no PC, PS5, Xbox Series X e S. esses últimos dados Com a devida cautela, como são apenas nossos palpites, eles não foram confirmados oficialmente.