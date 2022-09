A vida útil do smartphone pode ser estendida em 50% – alta tecnologia

por Titi Santamato

O outono é a estação do ano em que as empresas de tecnologia lançam novos smartphones. Poucos dias atrás vimos como será o novo iPhone, novos telefones do Google chegarão em breve, no mês passado a Samsung apresentou seus dispositivos dobráveis. No meio, há uma infinidade de marcas, da Oppo à Huawei, e da Motorola à Xiaomi, que produzem modelos. Mas como seria um smartphone se pudesse durar 10 anos? A questão – em tempos de crise energética e de componentes, mas também na consciência ambiental – é colocada pelo The New York Times, que enfatiza o tema da obsolescência programada.

Apenas alguns dias atrás, a União Européia apresentou um projeto de uma nova diretiva destinada a aumentar o volume de negócios de telefones celulares. “É realmente muito difícil um celular durar uma década, como sugerido no artigo. Hoje, mesmo PCs e laptops duram apenas 10 anos, as ferramentas de negócios são projetadas para serem escaláveis, substituindo componentes e atualizando softwares – explica Giovanni à ANSA Miragliotta, professor da School of Management do Politecnico di Milano e diretor sênior dos Observatórios de Inovação Digital – começando com uma análise cuidadosa de dados, talvez Possível aumentar a duração média da corrente em 50%Mas tome cuidado para não impor obrigações aos produtores que não sejam razoáveis ​​para o mercado. Os smartphones são produzidos com uso mais pessoal, escolha do consumidor, expressão de sua visão em tecnologia da informação e inovação, em constante evolução.”

O New York Times entrevistou Don Norman, ex-vice-presidente de tecnologia da Apple e autor de dezenas de livros sobre design: Ele explicou como os fabricantes de smartphones são culpados por tratar a tecnologia de consumo como moda e entregar produtos que podem ser consertados todos os anos. “Os consumidores têm muito poder quando estão juntos”, acrescentou.

A reflexão sobre a substituição de telefones no mercado de smartphones não rosa foi completamente integrada. Entre abril e junho de 2022, segundo dados da empresa de pesquisa Canalys, as vendas globais caíram 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Para analistas, os motivos da desaceleração são incertezas geopolíticas, crise econômica e inflação que reduz o poder de compra. Existe um desejo na União Europeia de forçar os fabricantes de smartphones a aumentar a vida útil dos dispositivos. Há poucos dias, Bruxelas apresentou uma proposta de directiva destinada a aumentar o volume de negócios dos telemóveis. A comissão também visa reduzir a poluição ambiental a partir da produção de vários componentes de smartphones, especialmente baterias.

No passado, o Google colocou o Projeto Ara no caminho certo, para fazer um telefone modular como o Lego, com peças como processadores, telas, baterias e câmeras que podem ser substituídas. Mas foi cancelado em 2016. No momento, o único telefone mais durável é o Fairphone, produzido pela startup de Amsterdã, cujos componentes podem ser substituídos. “Acho necessário denunciar comportamentos de obsolescência claramente planejados e buscar padrões de consumo mais sustentáveis ​​também por meio de uma vida útil mais longa do dispositivo – concluiu Miragliota – mas é importante no contexto regulatório estabelecer metas razoáveis.”