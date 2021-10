150.000 linhas de diálogo? Talvez demais, a qualidade pode ser afetada para os desenvolvedores – Nerd4.life

Bethesda reivindicou recentemente campo estelar será incluído Mais de 150.000 linhas de diálogo, que é mais do que Skyrim (60.000) e Fallout 4 (110.000). Ao conversar com o Kotaku, alguns desenvolvedores expressaram os deuses dúvidasPode ser demais e a qualidade pode ser afetada.

Wayne RushO Designer Narrativo Sênior da The Coalition (Gears) disse: “Um ótimo roteiro não significa apenas muito trabalho para a equipe de roteiristas … também afeta o departamento de som, os engenheiros, os animadores e talvez até mesmo os designers de nível .. o texto grande significa muito trabalho extra nas gravações de dublagem, gerenciando-as e gerenciando o script. ”

Não é apenas a quantidade de texto que preocupa o Rush, mas também a mim Possível diminuição da qualidade. “Em um dilúvio de linhas para dobrar, eu só posso imaginar o quanto foi perdido ou misturado ou quão pouca validação adequada seria. Mesmo as melhores operações e as equipes mais atentas perderiam algo no meio.”



O sanduíche do trailer de Starfield

Nenhum escritor e designer narrativo Jim Jim Anna Webster Afirma ainda que “os diálogos são um trabalho de amor e o custo desse trabalho aumenta na proporção da quantidade. E se você não esperar do lado produtivo, isso causa uma crise”. O termo crise refere-se a uma necessidade exagerada de horas extras por longos períodos, resultando em danos à saúde física e mental dos colaboradores.

Robert Brooks, o designer narrativo da Bungie, também destaca que escrever, corrigir e reescrever – com base em notas – muitas linhas de texto é um ótimo trabalho.

Esta é claramente a suposição de desenvolvedores não envolvidos no desenvolvimento. campo estelar Já está sendo trabalhado há algum tempo, então podemos presumir que a Bethesda se deu ao trabalho de criar muitas linhas de texto e tudo que está em volta. Em qualquer caso, a reação dos desenvolvedores nos faz entender que o que a Bethesda está fazendo certamente não é pouca coisa.

Não muito tempo atrás, Bethesda e Xbox foram forçados a reafirmar que Starfield não chegaria ao PS5: os fãs entenderam mal.