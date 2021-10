Google diz que “Google” é a palavra mais pesquisada no Bing

Em 27 de setembro no Tribunal de Justiça da União Europeia, o Google iniciou procedimentos de recurso contra a enorme multa de 4,34 bilhões de euros que a Comissão Europeia impôs à empresa em 2018. O Google foi acusado de abusar de sua posição dominante no mercado de sistemas operacionais para smartphones através de sua plataforma Android.

De acordo com a Comissão Europeia, o Google teria preferido o Android aos sistemas operacionais concorrentes, com políticas que forçariam os fabricantes de smartphones e tablets a adotar seus próprios sistemas e serviços em detrimento dos outros disponíveis. O Android é usado na maioria dos dispositivos móveis em todo o mundo e é fornecido gratuitamente aos fabricantes, mas sob certas circunstâncias – de acordo com a autoridade – você os obrigará a entrar nos aplicativos fornecidos pelo Google, por meio dos quais a empresa americana obtém lucros. Para publicidade e serviços pagos.

Bloomberg ele escreveu Que durante o processo de apelação, Alfonso Lamadrid, advogado da Alphabet, empresa que controla o Google, defendeu a empresa das acusações da comissão:

“Fornecemos evidências que mostram que a palavra mais pesquisada no Bing, de longe, é Google. As pessoas usam o Google porque decidiram fazê-lo, não porque são forçadas a fazê-lo”

O Bing é o mecanismo de busca da Microsoft: foi lançado em 2009 sem ter tanto sucesso quanto o Google, e atualmente é usado principalmente por quem tem um computador com Windows, sistema operacional da Microsoft. O Bing é, na verdade, o mecanismo de pesquisa padrão do Microsoft Edge, o navegador instalado por padrão na Microsoft.

de acordo com Ahrefs, empresa que lida com análise de mecanismos de busca, a palavra mais procurada pelos usuários do Bing em todo o mundo seria “Google”, afirmou Lamadrid, seguida de “YouTube”, “Facebook”, “Gmail” e “Amazon”. O motivo da escrita do site A beiraE é que o Google é o mecanismo de busca mais conhecido do mundo e, para muitas pessoas com deficiência de tecnologia, é quase equivalente à própria Internet.

Isso, combinado com o fato de que muitos estão acostumados a usar a barra de pesquisa para pesquisar o nome de um site, em vez de digitar o endereço completo, significa que aqueles com um PC com Windows e Bing instalados como mecanismo de pesquisa padrão. Pesquise a palavra “Google” (em vez de digitar o endereço Google.com) Outro motivo, que interessa às pessoas mais acostumadas com a tecnologia, é que uma das primeiras coisas que alguém que compra um PC com Windows faz é baixar o navegador Google Chrome, para substituí-lo pelo Microsoft Edge, pesquisando assim no Bing a palavra “Google “