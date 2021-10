Desenvolvedores LGBTQ + exigem remoção de ódio no próximo lançamento público – Nerd4.life

GTA 5 prestes a voltar PS5 e Xbox Series X | S. Com o seguinte lançamento público, definido como ‘Expandido e Aprimorado’, aliás, um grupo de profissionais trabalhando no mundo dos videogames do Reino Unido, que pertencem à comunidade LGBTQ +Eles pediram à Rockstar Games lá Itens de ódio removidos presente na versão original.

em um Uma mensagem foi enviada para Rockstar GamesA Out Making Games pediu à equipe de desenvolvimento que aproveitasse a oportunidade do novo lançamento público de Grand Theft Auto V para remover elementos de origem transfóbica.

Na carta, o grupo que também inclui vários desenvolvedores mostrou o maior apreço pela Rockstar Games, mas indicou que, ao representar esses produtos com Influência cultural Significativos, eles também podem ter efeitos importantes no público que os usa.

“Porque esta é uma edição Aprimorado e expandidoA mudança é claramente um dos seus principais elementos ”, diz a mensagem no site oficial do grupo,“ Esta é uma grande oportunidade para remover elementos de ódio do jogo e, assim, ter um impacto positivo em uma nova geração de jogadores ”. Quem vai comprar?

O problema está relacionado a um elemento crítico previamente descoberto pela comunidade LGBTQ + dentro do GTA V, que contém referências, frases e situações que podem colocar as pessoas trans ou não binárias em uma situação ruim.

“Queremos rejeitar o argumento de que a violência deve ser equiparada a qualquer tipo de personagem em GTA 5. Esse argumento é completamente esquecido. Dado o impacto cultural de GTA 5 no mundo, a Rockstar tem uma responsabilidade social para com isso. A maioria dos jogadores (muitos dos quais podem ser LGBT +)), em relação aos funcionários e ao mundo em geral, em relação a não promover a violência contra pessoas trans ou não binárias. ”

Enquanto isso, GTA 5 para PS5 e Xbox Series X fez um retorno com um novo trailer e período de lançamento no último show do PlayStation, e também recebeu uma enxurrada de ódio.