The Medium, PS5 VS Xbox Series X analisado por Digital Foundry – Multiplayer.it

média Já existe há um tempo também PS5, mãe fundição digital Ele queria esperar que o rastreamento de raios fosse implementado em um console Sony antes de fazer sua análise usual e comparar o jogo com o lançamento. Xbox Series X.

Então, em qual plataforma de próxima geração o título Bloober Team funciona melhor? A primeira comparação de vídeo do Medium forneceu uma resposta bastante direta, embora esteja longe de ser clara nas conclusões, e o Digital Foundry não é diferente desse ponto de vista.

Na verdade, somos confrontados com duas interpretações diferentes, o que é um tanto incomum no contexto de consoles. A versão Xbox Series X do The Medium aposta em um Qualidade de imagem superior Em relação aos efeitos, traçado de raio Incluído, mas compensa em termos de definição e taxa de quadros.

que isso PlayStation 5 O oposto acontece: os desenvolvedores cortaram claramente a qualidade dos efeitos para obtê-los Maior precisão em média que isso Taxa de quadros fixa, embora prejudicado pela velocidade de oscilação do quadro.

Nem é preciso dizer que no final as duas versões ficam lado a lado, o que significa que atuam como dois modos gráficos na mesma plataforma e oferecem uma experiência diferente: a preferência por um ou outro torna-se, neste caso, uma questão pessoal.