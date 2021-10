Rede japonesa para de vender consoles de videogame, é o ‘erro’ do Game Pass – Nerd4.life

De acordo com “マ ノ ロ Ruiz” no Twitter, a rede de lojas de conveniência Geo decidiu que Pare de vender Xbox. O ‘erro’ é com o Game Pass. Aqui estão todos os detalhes.

マ ノ ロ Ruiz explica que “a rede de lojas de jogos japonesa Geo parou de vender consoles Xbox. Agora, as únicas duas maneiras de obter um Xbox no Japão são provavelmente a série Yodobashi Camera ou Amazon. Por causa do Game PassPorque não é mais necessário possuir um console Xbox. O homem acrescenta que seu comentário não é o resultado da guerra de console, mas apenas o resultado de querer “compartilhar notícias estranhas que podem ser relevantes”.

Embora seja verdade que a disponibilidade arcade de jogos Isso torna o console Xbox sem importância para a reprodução de títulos Xbox, já que a maioria deles também está disponível no PC e na nuvem, esse pode não ser o único motivo. Desempenho do Xbox Series X | O S é melhor que o Xbox One no Japão, mas estamos falando de números menores em comparação com o PlayStation e migalhas em comparação com o Switch. A baixa demanda / disponibilidade do console pode ser outro fator na escolha da Geo Series.

