O preço da nova BMW F 900 GS 2024

Aí vem novo BMW F 900 GS 2024 E basta olhar as fotos para entender como ela mudou em relação à 850 anterior: o painel compacto de lâmpada única, combinado com o design estreito e alto, parece o de uma motocicleta de rally. O selim plano e a traseira estreita combinam com a Yamaha Ténéré e a Aprilia Tuareg. Mas além dissoA imagem foi empurrada para off-road, os dados de peso declarados falam por si, caindo de 233 kg com o tanque cheio para 219. O 4,5 é fornecido apenas com o tanque de plástico de 14,5 litros, que substitui o tanque de metal de 15 litros, e o silenciador Akrapovič remove outros 1,7 kg. O resto pode ser visto a olho nu: principalmente na traseira, fica claro como a moto foi despojada de qualquer superestrutura com sabor turístico para se lançar de corpo e alma ao off-road! Não há nem rack de teto, embora esteja disponível como opção, assim como baús e baús. O gêmeo paralelo cresce de 853 para 895 cc, graças às medidas de diâmetro e curso de 86 e 77 mm. Muito perto da F 900 Verifique o sincronismo de 270 graus e os dois contraeixos antivibração.

O chassi sempre inclui uma estrutura de “ponte” de aço e rodas de 21 e 17 polegadas. Novo garfo invertido Showa de 43 mmTotalmente ajustável. Curso 230mm. O braço oscilante de alumínio (amolecido em 250g) opera sem link, com pré-carga de mola de link único ajustável e freios hidráulicos; Curso 215mm. Ergonomia aprimorada para uso off-road: guidão mais alto, pedais mais baixos, pedal de freio elevado, selim estreito e tanque mais fino entre as pernas. A ponte de comando possui um suporte tubular de 12 polegadas para montagem de navegadores e outros dispositivos. Protetores de mão e punhos aquecidos são padrão. A eletrônica inclui principalmente dois modos de pilotagem (chuva e estrada), DTC Traction Control e ABS Pro nas curvas. A tela é TFT de 6,5 polegadas, com recursos de conectividade e navegação. Opcional? Vão desde os modos Pro dos controlos eletrónicos à suspensão dinâmica ESA, até ao pacote Enduro Pro que inclui, entre outras coisas, sistemas de suspensão mais orientados para todo-o-terreno. Mas para todos os detalhes aprofundados, referimo-nos ao nosso artigo que apresenta o modelo.

A nova BMW F 900 R estará disponível no “primeiro semestre de 2024”, e a motocicleta será À venda pelo preço de 14.600 euros

Lembramos que o preço indicado neste artigo deverá ser tido em conta com a fórmula “chave na mão”, incluindo “modo estrada” e, segundo a tradição da BMW, o primeiro serviço.