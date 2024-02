Usando este truque do Telegram, você pode ocultar seu número e conversar anonimamente

Graças a este truque será possível ocultar o seu número no Telegram e conversar com total confidencialidade: pode ser muito útil para você.

O segundo aplicativo de mensagens mais usado no mundo é o Telegram. Embora a distância entre o WhatsApp também esteja aumentando devido ao número de usuários ativos, muitos preferem o aplicativo de Pavel Durov, que é capaz de garantir o máximo de privacidade.

Ocultar o seu número no Telegram pode ser uma prática essencial para todos aqueles que desejam usufruir dos serviços oferecidos pelo aplicativo com o máximo sigilo. Desde o seu início, o aplicativo de mensagens é conhecido por seu compromisso em proteger a privacidade do usuário. Esta propriedade permaneceu por muito tempo Foi permitido competir com o WhatsApp. A partir de agora, o Telegram possui muitos recursos avançados que ajudam a tornar o aplicativo uma escolha popular entre usuários de todo o mundo. Entre eles encontramos um truque para conversar com o máximo anonimato.

Telegram, confira o truque de ocultar o número: assim você pode conversar mantendo a privacidade

Um dos principais aspectos Manter a confidencialidade no Telegram é usar um nome de usuário Geral em vez de número de telefone. O nome de usuário, que consiste em “@” seguido de um ID de usuário único, funciona como substituto do número de telefone, simplificando e tornando mais seguras as interações dentro da plataforma. Isso permite que os usuários procurem e entrem em contato com você sem precisar saber seu número de telefone.

Para ocultar o seu número de telefone no Telegram, você deve seguir alguns passos muito simples. Primeiro você precisa abrir o aplicativo e acessar Configurações na barra lateral ou menu. Neste ponto, você deve ir em “Número de telefone” e clicar nele. Nas opções sugeridas (“Todos”, “Meus contatos” e “Ninguém”), você precisará selecionar “Ninguém” para obter o máximo de privacidade. A mudança em questão será aplicada a todos os dispositivos Em que você utiliza o Telegram, garantindo maior proteção à sua identidade.

Para quem deseja aumentar a privacidade, também é possível ocultar informações sobre sua última aparição no Telegram. Primeiro você precisará ir para Configurações e depois novamente para Privacidade e Segurança. Neste ponto você terá que clicar em “Visto pela última vez e online” e finalmente Escolha a opção “Ninguém” novamente para evitar que outras pessoas vejam Quando você esteve online pela última vez. Também será possível no Telegram ocultar seu número de telefone dentro de grupos específicos.

Isso será possível graças à seção “Exceções” nas configurações do número de telefone. Além desses recursos, o Telegram oferece uma ampla gama de ferramentas para garantir a segurança e privacidade do usuário. Criptografia ponta a ponta e conversas secretas com mensagens autodestrutivas Capacidade de bloquear capturas de tela e gravações de tela Ajuda a criar um ecossistema completo de privacidade e segurança. Graças a essas funções, o aplicativo promete competir com o WhatsApp.