Microsoft e Activision, nova reunião antitruste no Reino Unido na próxima semana – Multiplayer.it

Advogados e alguns executivos em Microsoft E a ativação Ele comparecerá perante o CMA, eAntitruste no Reino Unidono início da próxima semana para um Combine Que também contará com a presença de Phil Spencer e Rima Alily, Conselheiro Geral da Redmond House.

Como você deve se lembrar, a Comissão Britânica até agora expressou mais de uma perplexidade em relação aoAquisição da Activision Blizzarde emitindo relatórios destacando como a Microsoft está adquirindo estúdios e tornando seus jogos exclusivos, o que causou muita raiva na empresa.

“O próximo passo formal para a aprovação final do acordo virá no final de janeiro, quando a Comissão Europeia deverá expressar formalmente quaisquer objeções à aquisição”, disse o perfil do Post Up, acrescentando que pode haver atrasos, embora a Microsoft tente agilizar os assuntos.

Na segunda fase, o CMA parece menos preocupado com as preocupações expressas anteriormente de que a Microsoft possa alavancar seu software e serviços em nuvem para influenciar a concorrência no mercado de jogos.

Em suma, pode parecer estranho que nos últimos dias a situação tenha se invertido, com a frente americana insistindo em bloquear o processo e a europeia que poderia suavizar suas posições, veja também a oposição sobre as razões expressa pela Federal Trade Commission por antitruste europeu.