Banishers: Ghosts of New Eden, o que sabemos sobre o RPG Dark Action de Dontnod

Entre as surpresas do The Game Awards 2022 também estava Banishers: Ghosts of New Eden, vamos conhecê-lo melhor com outras informações

Nós sabemos disso há muito tempo não concordeApesar de suas proporções gigantescas, é uma equipe particularmente ocupada em várias frentes, mas o anúncio de Banishers: Ghosts of New Eden veio quase como uma completa surpresa durante o The Game Awards 2022, e é algo que vale a pena explorar com alguns novos detalhes surgindo nessas horas. Ainda não há muito por aí, para dizer a verdade, mas uma data de lançamento prevista para 2023 sugere que as obras podem estar bem encaminhadas e o jogo pode representar um produto importante para Dontnod e Focus Home Entertainment nos próximos meses, então mais informações chegará em breve. Sabemos também que a equipa pretende lançar 8 novos jogos entre 2023 e 2025, pelo que é razoável esperar um ritmo algo apertado em termos de lançamentos, embora seja provável que esta tenha um espaço importante na oferta da Dontnod, a par de vários projetos. Enquanto isso, vimos o primeiro teaser no The Game Awards 2022, que já nos faz entender como a produção está em ótimos níveis e como também existem algumas características agora típicas da equipe francesa em seu RPG de ação em terceira pessoa. . O interesse pela parte narrativa já é evidente desde este primeiro olhar, bem como a capacidade de criar um mundo interessante capaz de reconhecer o jogador, com tons dramáticos e um desprendimento do sobrenatural para abalar as convenções de uma realidade para outras que parecem iguais. Nosso. Aqui, então, é o que sabemos The Outcasts: Ghosts of New Eden, um RPG sombrio de Dontnod. READ Vampire: The Masquerade - Swansong Nós tentamos Big Bad Wolf e Nacon em Paris!

história dramática

Banishers: Ghosts of New Eden oferece uma dramática história de amor lá Encontro of Banishers: Ghosts of New Eden é sobre um par de caçadores de fantasmas e amantes, cuja rotina é virada de cabeça para baixo por um evento dramático. Ambientado em um lugar chamado New Eden, no ano de 1695, o jogo conta aventuras Ante Duarte e Reid McRaith, que juraram proteger o mundo humano da constante ameaça de fantasmas e mortos-vivos que tendem a invadir a dimensão da vida deste estranho mundo. No entanto, sua brilhante carreira, entrelaçada com a história de amor que une o casal, encontra um trágico obstáculo: gravemente ferida durante uma luta, Ante tornou-se de fato o que ela jurou derrotar e odiar para sempre. Isso cria um contraste entre as ações dos dois, que continuam cooperando para realizar seu trabalho de caça aos fantasmas, e o caso da mulher, que continua negando sua condição de fantasma, com o casal continuando a realizar o sonho impossível de ser juntos. O drama típico de um romance de Dontnod, construído em torno dos intratáveis ​​conflitos em que os personagens principais se encontram, também é encontrado em Banishers: Ghosts of New Eden e também se torna parte integrante da estrutura do jogo, já que é baseado em o uso dos poderes especiais que Antea obteve em sua condição O novo fantasma. Ambos os personagens se encontram muito dilacerados conflitosPor um lado está Ante que busca escapar da dimensão dos espíritos lutando contra seus semelhantes e por outro lado está Red, que continua a caçar fantasmas enquanto percebe que seu amor está do outro lado da cerca. Em tal situação, as escolhas que os jogadores poderão fazer para determinar o curso da história têm mais peso, o que teria um fardo moral significativo e teria consequências importantes, conforme relatado por Dontnod. READ Ofertas da Amazon de 7 a 13 de novembro: o Dia dos Solteiros é melhor que a Black Friday

Aventura de ação ou jogo de RPG?

The Outcasts: Ghosts of New Eden é um RPG de ação em terceira pessoa Um pouco de mistério é uma definição Toque of Banishers: Ghosts of New Eden, do qual muito pouco se vê no trailer, é em todos os aspectos um vídeo com corte cinematográfico que visa acima de tudo ambientar a história e nos fazer mergulhar na atmosfera especial do jogo. Apenas nos segundos finais do trailer podemos ver o que parece ser um pequeno clipe do jogo real, claramente definido de acordo com os cânones da ação em terceira pessoa com a visão por trás do herói. O curta mostra Red como personagem principal, enquanto Antea em sua forma “espiritual” o precede e participa da investigação, até que ambos decidem atacar os inimigos. Neste ponto, podemos imaginar a ação ocorrendo através de diferentes estilos de luta, com Red contando com o uso de armas físicas e Antea possivelmente podendo usar poderes extraídos de sua própria condição. Apesar de aparecer no vídeo que o controle está configurado exclusivamente para Vermelho, a Dontnod já comunicou de forma bem clara que será possível Use ambas as letras, explorando assim habilidades extremamente diferentes e possibilidades de ataque. Pouco antes do embate, é visto no trailer que Antea se rebaixa para perceber algumas pistas e entender a natureza da criatura com a qual têm de lidar, o que pode prenunciar pequenos elementos de aventura investigativa, no estilo The Witcher.

Em Outcasts: Ghosts of New Eden, Antia parece ser um personagem particularmente complexo. Ali também sistema de progressão O que pode conter referências ao reino do RPG, já que estamos falando sobre desbloquear novos equipamentos e habilidades para ambos, então provavelmente podemos esperar as iscas usuais de RPG, como árvores de habilidades e coisas do gênero. O multijogador cooperativo não foi relatado, então, por enquanto, podemos apenas assumir que os dois heróis podem ser usados ​​em turnos ou definindo toda a campanha para um ou outro, mas estamos ansiosos para mais esclarecimentos sobre isso. que diz respeito. READ A Square Enix quer vender ações de seus estúdios, Sony e Tencent entre potenciais compradores? - Multiplayer.it