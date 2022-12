As mulheres parecem mais velhas e menos gordas, gerando polêmica – Multiplayer.it

Últimos vídeos apresentados em refilmagem de espaço morto Um aspecto particular desse retrabalho foi destacado por Motive: i As personagens femininas foram alteradasaparecendo Mais velho e menos encorpadopelo menos em dois casos principais.

A pergunta que surgiu sobretudo com o vídeo que mostrava os primeiros 18 minutos da partida, foi instantaneamente captada por muitos adeptos e adeptos da série, que não deixaram de a apontar, e também deu início a uma polémica ainda marginal. momento, mas pode crescer nos próximos dias. Em particular, afeta a modificação feita para Nicole Brennana parceira do protagonista Isaac Clarke e aquela que, com seu misterioso desaparecimento, empurra nosso herói e se joga no horror cósmico do jogo.

Nicole é significativamente alterada em Dead Space Remake em comparação com a versão original, aparecendo como uma senhora mais velha do que antes.



Nicole Brennan: Dead Space Remake acima, original abaixo

Diz-se que o novo elenco não se alinha mais com o personagem: a idade de Nicole não é oficialmente conhecida, mas muitos acreditam que ela tem 39 anos, devido ao seu papel, seu ativismo anterior e o fato de Isaac também estar na casa dos quarenta.

Se for esse o caso, um certo “envelhecimento” em comparação com a aparência jovem do original pode fazer sentido, mesmo que a nova Nicole realmente pareça bem velha. De qualquer forma, isso claramente gerou a controvérsia sobre a re-imaginação ou re-criação de arquétipos femininos feitos com alguma relutância nos jogos modernos.



Kendra Daniels: Dead Space Remake à esquerda, original à direita

Em seguida, vem a representação de Kendra Daniels, a agente que acompanha Isaac no início de Dead Space: isso também parece completamente diferente no remake e, segundo vários usuários, é menos “feminino” e “curvilíneo” que o original.

Para além dos gostos estéticos e do próprio incómodo que os entusiastas adultos podem sentir ao depararem com uma certa distorção de certas características (em particular, Nicole é muito diferente da original), não faltam teorias sobre o facto de estas adaptações terem perseguido algum carácter feminista” pauta”, é claro. Por outro lado, deve-se dizer que a visão original de Nicole é um tanto incerta, dada a rede Mudando a imagem que ele já sofreu Desde o primeiro capítulo até Dead Space 2.