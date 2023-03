A abertura cinematográfica deste emocionante novo RPG – Multiplayer.it

NIS America lançou um arquivo filme de abertura para MÁQUINA DE CRYMACHINAum RPG de ação com tema de ficção científica para PC, Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 que chega em 2023.

lá A descrição oficial de CRYMACHINA Diz, na tradução: “Nos tempos modernos, uma estranha doença surgiu. Uma garotinha chamada Lebel Distel, em seu leito de morte, ouve uma voz misteriosa: ‘Você foi escolhido. ‘” No escuro, Leben acorda e se encontra em um mundo escuro e pós-apocalíptico, levado por um robô chamado Enoa.”

“Leben se encontra no Éden, uma instalação onde as máquinas continuam a operar com o objetivo de criar ‘verdadeiros humanos’ para recriar a humanidade. Com a orientação de Enoa, Leben é forçada a lutar para se tornar um ‘verdadeiro humano’.”

“Aventure-se entre os campos de batalha do Éden e o porto seguro do Jardim da Imitação. Dentro do Éden, participe de batalhas complexas e divertidas contra inimigos mecânicos e descubra os mistérios do mundo sombrio. Em seguida, retorne à sua base, o Jardim da Imitação, relaxe , personalize suas armas e aproveite as conversas divertidas e íntimas entre as meninas.”

Será possível usar a CRYMACHINA Três personagens principais. O vídeo de abertura permite-nos ter uma ideia do ambiente e temas do jogo, mas não nos permite ver o gameplay, que pode ser visto no vídeo que podes encontrar abaixo, especificamente Minuto 55:37.

As fotos também estão disponíveis, que você pode ver abaixo.

Diga-nos qual é o seu Primeiras impressões por CRYMACHINA?