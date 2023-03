Call of Duty, a Microsoft argumenta que o antitruste do Reino Unido superestimou os efeitos do exclusivo do Xbox – Nerd4.life

Microsoft argumentar queAntitruste no Reino Unidoque atualmente se opõe à aquisição da Activision Blizzard, tem se oposto de forma esmagadora exagero vestígios de qualquer Exclusivo para Xbox de Call of Duty.

De acordo com uma pesquisa da casa de Redmond em janeiro de 2023, na verdade, apenas 3% dos usuários do PlayStation Os entrevistados mencionaram que Ele vai mudar para o Xbox Como a série de atiradores não está mais disponível nas plataformas da Sony.

O interessante é que a Microsoft está usando esta enquete para reafirmar seu desejo de trazer Call of Duty para todas as plataformas em vez de mantê-lo confinado ao Xbox: uma decisão que, com os números em mãos, também não faria sentido porque não Não prejudica sabe-se lá o quê, prejudica os concorrentes.

No entanto, os 3% calculados por Redmond parecem muito longe dos 15% estimados pela CMA em dezembro passado, novamente por uma pesquisa, que veria um impacto significativo na receita e no crescimento potencial do PlayStation. Na verdade, explica Stephen Totilo, as duas pesquisas também dizem outra coisa.

Na verdade, uma pesquisa antitruste do Reino Unido informou que Call of Duty exclusivo para Xbox e PC levaria 9% dos usuários do PlayStation que são fãs da série a comprar um PC, para um total de 24% dos convertidos de plataforma para plataforma.

A pesquisa da Microsoft, em vez disso, se concentra na mudança de um console para outro, sem levar em conta o PC, e as únicas respostas obtidas nesse sentido foram adicionadas pelos participantes da pesquisa.