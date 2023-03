Xiaomi Mi Smart Band 7, a rainha das smartbands, está à venda no eBay

esse Oferta do eBay Em uma banda inteligente fina Xiaomi Mi Smartband 7 É o melhor que você pode encontrar em toda a web, ainda mais quando você considera que inclui entrega rápida em 48 horas e sem custos de envio. para 39€ apenas Você tem a melhor chance de amarrar um rastreador de fitness em seu pulso, o que é absolutamente invejável em wearables de marcas mais populares.

Feito de materiais de alta qualidade, o Xiaomi Mi Smart Band 7 é totalmente resistente à água até 5 ATM e carrega um belo painel AMOLED de 1,62 polegadas habilmente otimizado para mostrar notificações de seu smartphone (é compatível com smartphones Android e iPhones).

O excelente Xiaomi Mi Smart Band 7 custa apenas 39 euros no eBay: uma pechincha de ouro

O mais interessante da smartband, além do preço bem premium, é a grande quantidade de sensores e tecnologias disponíveis para você: o sensor de FC monitora constantemente os batimentos cardíacos, registra a concentração de oxigênio no sangue (SpO2) e também monitora a qualidade do sono.

Além disso, tudo isto é suportado por um sistema de algoritmos superinteligentes capazes de reconhecer automaticamente mais de 110 modos desportivos: pode monitorizar os seus treinos ao ar livre ou no ginásio, e também oferece-lhe ideias para melhorar o seu desempenho e forma física.

Não há necessidade de contornar isso: isso Oferta do eBay É mais conveniente em toda a web comprar uma pulseira inteligente Xiaomi. Não perca esta grande oportunidade de o receber directamente em sua casa em apenas 48 horas e ainda sem custos de envio.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.