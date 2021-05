5K e 120 Hz, data de lançamento e novo preço do visualizador de RV – Nerd4.life

HTC Vive Pro 2 Foi anunciado pela empresa e é um desenvolvimento direto de um fone de ouvido de realidade virtual desenvolvido em conjunto com a Valve, neste caso precisamente 5 kA 120 Hz, Entre outras melhorias fornecidas com Data de emissão e preço.

O novo fone de ouvido VR deve chegar 4 de junho de 2021, A um preço 799 eurosMas isso é apenas para um fone de ouvido usável. O conjunto completo, que inclui Estação Base 2.0 e controladores, junto com um fone de ouvido, terá um custo 1.399 euros.



HTC Vive Pro 2 é um dos headsets VR mais avançados até hoje

A personalidade não é realmente acessível a todos, mas o HTC Vive Pro 2 parece uma tecnologia realmente muito avançada: o desenvolvimento principal é sobre mostrar, Que agora atinge resolução de 5K com 2448×2448 pixels por olho, taxa de atualização de 120 Hz e Campo de visão 120 graus.

Vive Pro 2 também suporta o sistema Exibir pressão de fluxo, Ou DSC, pela primeira vez no que diz respeito a um fone de ouvido de realidade virtual: é um formato de vídeo inconfundível, comumente usado em telas de última geração e deve reduzir drasticamente o desfoque de movimento. Além disso, de acordo com relatos da HTC, a nova tela “eliminou virtualmente” o efeito de porta de tela, ou as linhas emaranhadas visíveis em visualizadores mais antigos que levam à visualização do pixel.



HTC Vive Pro 2 integra-se com um sistema de som 3D, mas é compatível com outros fones de ouvido

Em seguida, várias soluções foram tomadas para melhorarAmbiente de trabalho Produto universal com alças ajustáveis ​​e capacidade IPD. Há também fones de ouvido integrados com certificação de áudio de alta resolução com som espacial 3D, mas o projetor também funciona com fones de ouvido externos.

Além disso, a colaboração com a Valve continua, tendo em mente que o HTC Vive Pro 2 é compatível com todos os acessórios SteamVR, incluindo rastreadores Vive, controladores e outros acessórios.