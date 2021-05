Amazon Game Week: até 50% de desconto em produtos de jogos e muito mais

Voltemos aos jogos, e fazemos isso apontando, ainda hoje, quais são as ofertas extraordinárias que a Amazon tem em termos de O mundo dos videogamesQual é um de seus métodos tradicionais? “Amazon Games WeekGraças a isso, você poderá economizar muito na compra não só de videogames, mas também de muitos acessórios úteis para consoles e jogos de computador, com produtos de marca. Logitech, ASUS ROG, Razer e muito mais!

A promoção vai decorrer ao longo desta semana, com prazo definido para Domingo, 16 de maioMesmo que seja razoável ainda ter algumas vendas após o término da feira, assim como é plausível que produtos mais interessantes Estará esgotado em breve. Produtos como muitos títulos de console já estão disponíveis a um preço muito reduzido, que também inclui alguns lançamentos recentes que não podem ser perdidos, como no caso do belo Resident Evil VillageChegou às lojas há alguns dias e já está disponível, Também na edição Steelbook, Com um desconto pequeno, mas interessante, que talvez seja tentador até mesmo os mais relutantes em comprar.

Concedido por nossa equipe de departamento de jogos Voz 9E a Resident Evil Village É uma sequência natural do já excelente capítulo sétimo e, como tal, não só participa na sua mecânica, com o seu sistema de tiro e exploração na primeira pessoa, mas também o misterioso ou infeliz protagonista. Ethan Winters Quem, depois de constituir família na esteira dos trágicos acontecimentos que o tornaram presa da família Baker, verá uma nova turbulência em sua vida que só Chris Redfield!

Ele é obrigado, apesar de si mesmo, a partir para uma missão no coração da Europa, Ethan aparecerá em uma vila misteriosa e em ruínas Qual será uma nova missão de resgate e sobrevivência! Rico, variado e satisfatório, Resident Evil Village É um jogo para dizer o mínimo a não perder, obrigado Amazon Games WeekVocê poderia ter um pequeno, mas significativo desconto em, no entanto, É apenas uma das muitas ocasiões para este inestimável tour promocional Dedicado a jogos!

Portanto, a seguir nos referimos a todas as ofertas disponíveis para Amazon Games Week, Com a promessa de atualizar este mesmo artigo se a Amazon decidir renovar sua oferta antes do final da meia-noite de domingo 16. Se ainda quiser se manter informado, sugerimos que assine nossos quatro serviços. Canais de telegramaEm tempo real, iremos fornecer-lhe as melhores promoções relacionadas com Ofertas, Hardware e tecnologia, Roupas e esportes E produtos chinês. Feliz e divirta-se comprando!

