Valkyria Revolution é gratuito na PS Store, link para download do jogo – Nerd4.life

Maio de 2021 será cheio de jogos de alta qualidade para comprar e jogar, mas com certeza não faz mal ter outro, especialmente se for gratuito. Principal PS5 e PS4Na verdade, é possível reivindicar b Jogo grátis: Vamos falar sobre Revolução Valquíria Por SEGA. Aqui estão todos os detalhes e o link para download.

Para resgatar o jogo gratuito no PS4 ou PS5, você pode ir diretamente para a loja do console ou usar o aplicativo Play Station. Se você não tem como usar nenhum dos métodos, pode ir Na PS Store, diretamente deste link Após fazer o login, clique em “Adicionar ao Grupo” e receba uma cópia digital da Revolução Valkyria.

O jogo é claramente gratuito no momento da escrita e não sabemos se será por muito tempo: então vale a pena Reivindique imediatamenteSe você ver que ainda está disponível. No momento, não está claro se isso é um bug na loja ou se faz parte de uma promoção. No entanto, confirmamos que a revolução Valkyria foi adicionada ao conjunto e que o download é possível imediatamente.

Você pode ler nossa revisão neste endereço. Aqui está Resumo do jogoNo rastro da revolução, as forças de elite de Gotland, os Vanargands, devem unir forças para derrotar o Império Ruzi e impedir a própria morte: Valkyria! Com uma história envolvente cheia de intriga política, sistema de combate entre batalhas em tempo real e estratégia tática, olho – estilo visual envolvente e muito mais, a revolução Valkeria colocará os jogadores na linha de frente em uma guerra desesperada. Usando as mais recentes armas de mana e usando o poder dos feitiços de teia de aranha, esta equipe de veteranos contra Valkyria começou a enfrentar a terrível ameaça da Valkyria. Mas Amalith Grunkyar, a capitã de Venergand, tem um segredo terrível. Ele é um amigo ou um inimigo do país que jurei proteger? ”