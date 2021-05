Aukey desaparece da Amazon e fala-se de comentários falsos comentando

Emmanuel Cissoti





Mas no momento não se fala do banimento e a ligação entre os dois não foi confirmada, mas é apenas um boato.

Poucos dias atrás, havia uma rede de Críticas falsas na amazon Por meio de um banco de dados inseguro localizado na China. O Os pesquisadores descobriram que o detetive de segurança Na verdade, um banco de dados de ben 7 GB contém dados de cerca de 200.000 pessoas de todo o mundo Envolvido em operações altamente antiéticas: fazendo avaliações falsas na Amazon.

Os vendedores estavam pedindo a prova de uma compra feita na Amazon e depois Eu ofereci um reembolso no PayPal, Para que o usuário final possa ficar com o produto gratuitamente. Tudo contra uma crítica positiva da Amazon. As resenhas devem ter uma duração mínima em alguns casos e também conter imagens. Esse giro altamente suspeito foi exposto, com o insulto adicionado aos dados dessas pessoas (principalmente e-mails Apelido) E esses vendedores da Amazon (e-mails e números de telefone) foram divulgados publicamente, em desacordo com qualquer lei (como o GDPR).

Vendedores e revisores agora são um risco Punido de acordo com as leis locais É muito razoável esperar que a Amazon também tome medidas contra vendedores fraudulentos. Claro que não era segredo que havia avaliações falsas na web, mas também era difícil identificar essas avaliações com certeza absoluta. com isso Base de dados Essas dúvidas circulantes tornaram-se fatos confirmados.

Nas últimas horas na rede circularam vários boatos sobre algumas marcas muito populares na Amazon, que poderiam ter sido suspensas e, portanto, impedidas de vender na loja popular. Entre eles também estão pessoas muito famosas OK, Um fabricante de power bank e fones de ouvido sem fio, entre outros acessórios.

A Amazon interrompeu muitos vendedores chineses, incluindo marcas importantes como Mpow, VictSing e Aukey. Mais de US $ 1 bilhão em vendas anuais entre fornecedores descontinuados. A manipulação analisa o culpado mais provável. A história está evoluindo. pic.twitter.com/tGtQrNXQXY Marketplace Pulse (MarketplacePuls) 9 de maio de 2021

Este boato está circulando Market Pulse, Que é uma empresa de análise de mercado de comércio eletrônico. Por enquanto, porém, o assunto precisa ser confirmado, pois há conversas também Mpow E VictSing. Os produtos Mpow ainda estão disponíveis na Europa, embora não estejam mais disponíveis nos Estados Unidos. Por um lado, toda a loja Aukey está realmente “indisponível” em todo o mundo, Itália incluída. Ainda é muito cedo para dizer se Aukey realmente gosta da Amazon e se Vazando As críticas falsas estão realmente relacionadas com a verdade. São muitos os aspectos que precisam ser esclarecidos e vamos mantê-los atualizados. De qualquer maneira neste momento Estamos falando sobre suspensão, não proibição.