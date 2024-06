Kena relança Kena 4.99 Flash 100 online por € 4,99 por mês com 100 GB, minutos e 200 SMS – MondoMobileWeb.it | Notícias | Comunicações telefônicas

Kinaoperadora virtual e segunda marca da TIM, obteve lucro nas últimas horas Você pode assiná-lo novamente O show online underground se chama Kena 4,99 Flash 100 online por € 4,99 por mêscom minutos e 200 mensagens e 100 GBQue pode ser ativado na chegada Por alguns operadores específicos.

Como MondoMobileWeb já informou, a oferta Kina 4.99 Flash 100 Online Tem sido Foi lançado em abril de 2024através de um Página personalizada Proposto online com campanhas digitais. Mais tarde, foi o show Fechou em 3 de maio de 2024Então Desde então, não pode mais ser ativado.

Agora, porém, vamos começar A partir de hoje, 17 de junho de 2024-A operadora sugere a oferta Kena 4.99 Flash 100 Online também está no modo winbackou seja, para Alguns ex-clientes selecionados de Qena Qual foi Envie o seguinte SMS:

Volte para Qena por apenas EGP 4,99 por mês com 100 GB, minutos ilimitados e 200 SMS. Ativação e cartão SIM gratuitos. Acesse kena.ly/tornainkena para obter informações sobre custos e condições e insira o código exclusivo […] . A oferta é válida até 30/06/2024

Neste caso, a mensagem indica que a oferta pode ser ativada Até 30 de junho de 2024, sujeito a alterações. Clientes anteriores selecionados que receberam o SMS podem assinar esta oferta Clique no link da mesma mensagem e selecione o item “Compre online“.

Para continuar a ativação, o cliente deve inserir os campos apropriados Tanto o código exclusivo da mensagem anterior quanto o número de telefone no qual você recebeu o SMS.

Uma vez feito isso, localize a operadora Confira nossa página de ofertas online Kena 4.99 Flash 100que já foi introduzido por meio de campanhas digitais. Neste caso, para clientes anteriores que inseriram seu PIN e número clicando no botão “Ele compra” O número de telefone já está pré-preenchidomas ainda precisa vir Por um dos operadores indicados na lista.

Como alternativa à ativação on-line, Os clientes que receberem a oferta Kena ainda podem ir à loja da operadora. Além disso, após clicar no link da mensagem, ao invés de selecionar “Comprar online”, isso também é possível Ele escolhe “Entraremos em contato com você novamente“, insira seus dados de contato e aguarde a ligação da operadora.

O que está incluído no Kena 4.99 Flash 100 Online e quem pode ativá-lo

Kina 4,99 Flash 100 Online Entenda em detalhes Minutos ilimitados Para todos os números de telefone fixo e móvel nacionais, 200 SMS Para todos os números nacionais e 100 GB do tráfego de dados em 4G a um custo 4,99 euros por mêsCom dedução do saldo remanescente.

Para ativar esta oferta, novos clientes podem… Portabilidade numérica móvel (MNP) exigida apenas da Iliad, PosteMobile, Fastweb e algumas operadoras virtuais (Exceto ho. Mobile e Very Mobile).

particularmente, A lista completa de gerenciadores de recursos é a seguinte: Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Italia Power, NetValue, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Professional Link, Sposo, Welcome Italia, Wings Mobile, com você.

CoopVoce não está na lista de operadores nativos atualmente ativados.

Embora a página dedicada indique que a oferta pode ser subscrita por quem ativar um novo número de telemóvel Qena, a mesma só pode ser ativada por novos clientes Qena com pedido simultâneo de portabilidade a determinados operadores nacionais.

Tanto o custo de ativação quanto o preço do novo SIM são gratuitos. Desta forma como Despesas iniciaisNovo cliente paga exclusivamente A primeira recarga é igual a 5 EUR, consistindo no primeiro mês antes da oferta e os restantes 0,01 EUR como saldo restante.

com Qena, segunda marca da TIMos clientes utilizam a rede da última operadora Em 2G e 4G LTEcom velocidade máxima de navegação igual às ofertas atuais do mercado, excluindo alterações Download a 60Mbps e upload a 30Mbps.

Na sequência do processo de desinvestimento, concluído em meados de outubro de 2022, A tecnologia 3G da TIM agora está desativada em toda a Itália. Vale destacar também que a partir de maio de 2022, também devido ao desligamento da rede 3G, os cartões SIM Qena foram gradativamente ativados. Serviço VoLTE fornecido.

mais detalhes

Em geral, os minutos incluídos nas ofertas Qena não têm taxas de ligação e têm um preço Segundos reais de conversa.

Em vez disso, são cobradas taxas de tráfego de dados Em incrementos predefinidos de 1 KB Se o GB mensal for ultrapassado e na ausência de outras opções de dados ativas, ele será automaticamente bloqueado.

A partir de 23 de fevereiro de 2024, conforme relatado por MondoMobileWeb, O chamado serviço de reinicialização está disponível em Kena. Desta forma, quando os gigabytes, minutos ou SMS da sua oferta tarifária estiverem prestes a esgotar-se, é possível Espere renovação E restaure o pacote inteiro.

Em caso de não pagamento Saldo insuficienteCom Kenna vêm as ofertas pendurado. Neste caso, até que o saldo se esgote é possível continuar a ligar, enviar SMS e navegar na Internet nas condições que estabelece Plano básico de Kina.

Especifica-se que o plano básico da operadora oferece uma tarifa de 35 cêntimos de euro por minuto para todos os números nacionais (excluindo tarifas de chamadas), 25 cêntimos de euro por SMS enviado e 50 cêntimos de euro adiantados em incrementos de 50 MB para navegação na Internet.

Estes termos também se aplicam Em caso de rescisão da ofertaPortanto se o cliente não renovar a oferta por 90 dias.

Com serviço gratuito Carregamento automáticoOs clientes Qena podem Vincule sua forma de pagamento Para receber uma recarga automática todos os meses, antes de renovar sua oferta.

Durante este período, ao ativar o serviço de recarga automática, é possível obter gratuitamente 100 GB adicionais de tráfego de dados todos os meses. No entanto, vale a pena notar que Com ofertas que custam menos de 5€ por mês, como Kena 4.99 Flash 100 Online, não é possível obter esta opção gratuita.

Serviços Qena incluídos, roaming na UE e outras informações

Em todas as ofertas propostas pela operadora a escuta está incluída sem custo adicional correio de voz E serviços de SMS mediante solicitação Descubra e ligue agora.

Porém, a ativação de um dos dois serviços não permite a ativação e utilização do outro. Além de, Atualmente, esses serviços podem não estar disponíveis ou não podem ser ativados ou desativados.

em Roaming dentro da União Europeia (E atualmente no Reino Unido), com o serviço Kena, os minutos e SMS incluídos são válidos nas mesmas condições nacionais, enquanto para o tráfego de dados existe um limite máximo, com o novo Kina 4.99 Flash 100 Onlineem 2024 até 5,5 GB por mês.

Quando o cliente ultrapassa o limite de GB, até 31 de dezembro de 2024 (excluindo o valor do adiantamento) uma cobrança de consumo é igual 0,184 centavos de euro por MB. No entanto, a partir de julho de 2022, com as ofertas Kena é possível circular em roaming, na UE e em alguns países fora da UE, Mesmo em 4G.

Os clientes Qena podem beneficiar desta iniciativa Traga um amigoatualmente válido até 31 de agosto de 2024, sujeito a alterações que você pode obter Até 50 euros em reembolsos Cumulativo sobre o saldo remanescente. O bônus também pode ser usado para pagar a renovação da sua principal oferta móvel ativa.

A partir de 25 de janeiro de 2023, em todas as ofertas da Nova Qina nos mercados, a frase “Para semprePortanto, caso a operadora queira, ela pode decidir pela aplicação de reajustes tarifários.

atualizar. Obrigado Vito pelo relatório.

