Starfield é bombardeado com críticas negativas no Steam: Todd Howard aborda a questão dos mods pagos

soma Últimas análises no Steam , na verdade, recebeu uma classificação “principalmente negativa”, com mais de 2.400 votos. A avaliação geral também é apenas “média”, com 60% de respostas positivas em mais de 100.000 avaliações.

Todd Howard respondeu às críticas dos fãs de Starfield

Numa das entrevistas, Todd Howard respondeu diretamente às críticas e confirmou a sua intenção de analisar os preços das criações de conteúdo da Bethesda, o que claramente não significa que devemos esperar mudanças.

“Também ouvimos esses comentários”, disse Howard. “Em primeiro lugar, direi que precificamos as coisas com base no que fizemos antes, seja no Creation Club ou no Fallout 76, e sempre tentamos olhar para o que está lá fora, para ter certeza de que Dê valor a todos Se não o fizermos, definitivamente nos adaptaremos.”

“A única coisa que quero dizer sobre… Aliança de Seguidores “Foi uma tentativa de fazer algo no Creation Club, como, ‘Você receberá uma roupa especial e uma arma especial’. Queríamos colocá-los juntos e então pensamos em dar um passo adiante e colocá-los. uma missão.”

Figura de Starfield em frente a uma rocha

“Mas agora vimos a reação, certo? E não queremos que a impressão seja: ‘Ah, não, isso parece uma facção que estamos destruindo e depois vendendo por 700 pontos de cada vez.’ vamos dar uma olhada nesse visual e no Como entregamos conteúdo Deste tipo, devemos alterar os preços, dividi-los ou o que devemos fazer? Portanto, ótimo feedback da comunidade.”

No entanto, Howard insistiu que a política da Bethesda sobre mods pagos cuida do assunto Departamento de Defesa Saúde Comunitária.

“Especificamente em termos de criativos, nossa visão é que muitos deles são Passei de amador a profissional. “Parte do nosso trabalho é garantir que eles possam fazer isso e que sejam pagos e que vejam as recompensas financeiras se criarem um ótimo conteúdo”, disse Howard.

Na mesma entrevista, Howard também falou sobre The Elder Scrolls 6.