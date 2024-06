Starfield também tem novos conteúdos planejados para 2025 e expansões potencialmente importantes a cada ano

Campo estelar Em breve receberá a sua primeira expansão de grande calibre, mas obviamente não será a única, com apoio também previsto 2025 com novo conteúdo, incluindo atualizações e conteúdo para download (DLC). Talvez até Principais expansões anuais No futuro próximo.

Isto é o que ele relatou Todd Howard Durante a entrevista com o YouTuber MrMattyPlays, o tema principal foi o jogo Bethesda Space RPG, seu status atual e perspectivas futuras para o jogo.

Recentemente vimos a introdução de Shattered Space, a primeira grande expansão que trará novos conteúdos à história de Starfield, mas claramente não está destinada a permanecer um caso isolado, dado que o presidente da Bethesda parece decidido a continuar a apoiar, mesmo remotamente, durante anos.