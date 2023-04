O telefone está no carro, a partir de hoje você pode usá-lo: basta usar este “atalho”

Neste mundo agitado e sempre conectado, o celular tornou-se um dispositivo necessário para a maioria das pessoas

Graças às tecnologias avançadas dos smartphones, agora você pode fazer muito mais coisas do que o simples propósito para o qual foram criados, que é fazer ligações. Fotografia, jogos, malhar, compartilhar vídeos com amigos e familiares, fazer apostas, assistir notícias ao vivo, comprar criptomoedas, pagar e transferir dinheiro são apenas algumas das atividades que agora são possíveis graças aos nossos telefones celulares.

No entanto, esse vício em telefones celulares fez com que muitas pessoas passassem inúmeras horas enfiando o nariz na tela. Tem gente andando na rua, andando de bicicleta, ou dirigindo o carro com o celular na mão, que não presta atenção no que está ao seu redor. esse O comportamento é muito perigoso, principalmente quando se trata de dirigir um veículo.

Na verdade, usar o celular enquanto dirige é um dos comportamentos mais perigosos que um motorista pode ter. Ao dirigir, o telefone pode nos distrair, reduzir nossa capacidade de resposta e aumentar o risco de um acidente. sem levar isso em conta Usar o telefone enquanto dirige é ilegal E pode resultar em penalidades pesadas, incluindo dedução de pontos da carteira de motorista e multas pesadas.

No entanto, a casa de Cupertino e os desenvolvedores do Android dão uma mãozinha aos fanáticos por celulares “a qualquer custo”!

Felizmente, de fato, os carros modernos são equipados com os carros mais recentes Sistemas de informação e entretenimentoque permite Use seu celular com segurança e legalidade. Graças ao Apple Car Play e ao Android Auto, é possível conectar nosso telefone ao carro e usar todas as suas funções através do sistema de infoentretenimento do carro. Desta forma, podemos fazer chamadas, enviar mensagens, ouvir música, usar mapas e assim por diante. sem tirar as mãos do volante.

Usar esses sistemas de infoentretenimento é muito simples. Adequado Conecte o telefone ao carro por meio de um cabo USB ou conexão Bluetooth E é isso. Uma vez conectados, poderemos usar todas as funções do nosso telefone através da tela sensível ao toque do carro ou por meio de comandos de voz.

Além de melhorar a segurança nas estradas, o uso desses sistemas de infoentretenimento também pode ajudar melhorar nossa produtividade. De fato, enquanto estamos no carro, podemos usar nosso telefone para trabalhar, ler e enviar e-mails e até participar de videoconferências.

Finalmente, esta nova tecnologia também pode melhorar A qualidade da nossa experiência de condução. Com a capacidade de usar mapas, ouvir música, ler atualizações de notícias e muito mais, dirigir pode se tornar mais divertido e confortável sem violar as regras de trânsito, aumentando assim a segurança na estrada.