Novo carro compacto reestilizado Mazda 3 2023 mostrado ao lado do Mazda 2 ciy remodelado

Mazda 3 Foi alvo de atualização para 2024 no Japão, com diversas novidades para o carro compacto produzido pela montadora de Hiroshima. O carro agora está equipado com um sistema de infotainment com uma tela maior de 10,25 polegadas que suporta a tecnologia Apple CarPlay sem fio. Por isso, possui um plano de carregamento sem fio para smartphones, juntamente com portas USB-C retroiluminadas.

dentro de Auxiliares de direção atualizados Existe um sistema avançado de monitoramento de motorista. O Mazda 3 apresenta novos recursos de controle remoto do veículo, como partida e parada do veículo, regulagem da temperatura interna e rastreamento em caso de roubo. Vamos mergulhar em tudo:

o 2024 ano modelo Mazda 3que envolve a parte menor Mazda 2apresenta uma atualização significativa no sistema de infoentretenimento, pois substitui o anterior ecrã de 8,8 polegadas por um novo ecrã de 10,25 polegadas, maior e mais definido, que equipa também os modelos mais recentes da empresa japonesa, como SUV grande CX-60. A eletrônica integrada se beneficia de uma série de melhorias para o uso diário, como a introdução de portas USB-C retroiluminadas e um novo sistema de carregamento sem fio aprimorado.

Quanto ao sistema avançado de assistência ao motorista, o Mazda 3 2024 também oferece vários sistemas de assistência ao motorista Dispositivos de segurança atualizadoscomo um sistema de detecção de fadiga do motorista mais preciso e um novo software de gerenciamento de radar frontal, que pode detectar pedestres e ciclistas com mais precisão, além das funções normais de controle de cruzeiro adaptativo.

Mazda 3 representa A quarta geração do Accord japonêsapresentado no final de 2018 e chegou ao mercado europeu, incluindo Itália, nos primeiros meses de 2019. As ambições de crescimento são claras, em perfeita sintonia com as opiniões positivas das revistas especializadas sobre este automóvel.

Cerca de quatro anos depois da sua estreia, a Mazda prepara-se para apresentar um automóvel Atualização no meio da carreira O que, embora não seja um verdadeiro restyling completo, será útil para adaptar o carro aos equipamentos tecnológicos atuais.

Entre as novidades desta nova versão do carro da montadora japonesa está a conexão comAplicativo MyMazda Ele será padrão para o mercado japonês e oferecerá várias funções, incluindo a capacidade de rastrear o veículo em caso de roubo por meio do serviço Mazda My Car Care, além de partida remota do motor. Este último recurso pode não estar disponível na Europa devido a algumas regulamentações que impedem que carros andem sem motorista, resultando em multas. No entanto, este trabalho está em grande demanda nos Estados Unidos.

O preço local do novo Mazda 3 2023à taxa de câmbio atual, seria inferior a € 16.000.