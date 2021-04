Expandido com data de lançamento e peso do vazamento da Epic Games Store – Nerd4.life

Novo vazamento de Cyberpunk 2077 Parece estar revelando notícias interessantes sobre a expansão do jogo. Um trabalhador de dados realmente revelou que tirou proveito do Epic Inspector – o seletor de dados usado em Acesso a ferramentas de desenvolvedor para a Epic Game Store – Encontre novas informações sobre os próximos conteúdos no jogo CD Projekt RED, incluindo Data de lançamento e peso para DLC

De acordo com o link, na Epic Games Store há “Conteúdo 1,” na categoria “Lançamentos” do Cyberpunk 2077. Então será Expandindo o conteúdo a ser apresentado como uma atualização (Então, talvez seja grátis.) A ideia do vazamento é que esta é uma atualização projetada para reproduzir o conteúdo truncado no lançamento. Mais interessante embora Data de lançamento: 10 de junho de 2021. Então, no curto prazo, será novidade.



Cyberpunk 2077

Em relação ao peso desta expansão, o vazamento esclarece que todos os DLCs possuem uma quantidade máxima de espaço reservado na Epic Games Store. Graças a essas informações, podemos encontrá-lo O peso deve ser entre 20 e 30 GB, majoritariamente. Portanto, o Cyberpunk 2077 receberá uma atualização um tanto substancial.

Todas as informações fornecidas pelo monge são confiáveis, mas o fato permanece assim São vazamentos, não informações oficiais. Além disso, é possível que a data de lançamento seja temporária e alguns problemas de desenvolvimento estejam levando o CD Projekt RED a atrasar seu lançamento (daí o anúncio). Cyberpunk 2077 está em constante expansão, isso é certo.

Além disso, descobrimos que os reembolsos são maiores do que se pensava anteriormente. Aqui estão os números atualizados do Cyberpunk 2077.