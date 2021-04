Starfield, Forza Horizon 5 e Halo Infinite na E3 2021 de acordo com fonte bem conhecida – Nerd4.life

Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite e Age of Empires 4 Todos eles podem estar presentes durante Conferência da Microsoft Tudo’E3 2021De acordo com um conhecido Insider Clubrel, com base no que ele postou no fórum ResetEra.

Obviamente, não pode ser considerada informação oficial nem verificada, no entanto Óculos de proteção Ele mostrou no passado que tem alguma conexão com o ambiente do Microsoft Xbox, então podemos considerar suas especulações penduradas em qualquer notícia.

“Adicione o Age of Empires 4 e tenho certeza que este é o deles Quarteto de títulos Grande calibre para mostrar neste verão, isso não significa que possa Todo mundo sai em 2021 ou nãoO insider disse nas respectivas páginas do fórum, observando que Starfield, Forza Horizon 5 e Halo Infinite podem ser vistos durante o show dedicado da Microsoft Xbox Series X | S E um computador para E3 2021.



Starfield ainda é um grande mistério, mas muitos apostam que será na E3 2021

Na mesma carta, o ClubReel também afirmou que Forza Horizon 5 não será ambientado no Japão, ao contrário do que muitos acreditam sobre o quinto capítulo da série, o que parece ter sido confirmado também pelo jornalista Jeff Grubb.

De resto, a presença de Halo Infinite e Age of Empires 4 parece um tanto certa na E3 2021, dado como os dois jogos deveriam estar em desenvolvimento e o primeiro deverá ser lançado no final de 2021. A suspeita ainda persiste sobre Starfield : agora existem muitos. Rumores têm falado sobre seu próximo show até Possível lançamento este anoPorém, na realidade, a Bethesda manteve-se totalmente silenciosa sobre o jogo em questão, para além das pequenas pistas que, no entanto, dificilmente podem ser consideradas evidências.

Lembre-se que a E3 2021 ocorrerá De 12 a 15 de junho de 2021, PlayStation estará ausente enquanto Xbox, Nintendo e Take Two estarão disponíveis e serão apenas digitais e eventos gratuitos.