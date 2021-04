Humble Bundle identifica fundos que são doados a instituições de caridade para doar a editores – Nerd4.life

Pacote humilde Sempre foi uma loja digital que consegue se destacar da multidão pelos seus efeitos benéficos. Na verdade, os compradores podem decidir livremente quanto distribuirão seus pagamentos entre editores, associações de voluntários e o próprio Humble Bundle. Um elemento que sempre ajudou a favorecer todas as suas iniciativas. Com um movimento surpresa, a administração do Humble Bundle decidiu que a partir de maio não seria possível escolher livremente uma distribuição de sua largura. Limite o dinheiro Quem poderá ir para instituições de caridade. É tudo a favor editor, Que a partir desse momento não receberá menos de 80% do valor pago.

Há um Correspondência Humble Bundle, publicado nos últimos dias, disse que foi tomada a decisão de unificar esta parte do site com outras onde as barras de rolagem não estão presentes. Também parece ter sido uma mudança no tratamento e nos testes por algum tempo.

Até agora, com uma compra da Humble Bundle, a loja oferece essa compensação dividida: 65% vai para as editoras, 30% vai para a Humble Bundle e 5% vai para a caridade. Então, por meio de alguns Controle deslizante de cômodaVocê pode alterar livremente essas proporções, dando tudo para a caridade, por exemplo.

No entanto, a partir de maio próximo, haverá apenas duas opções: Uma que dáEditor 85% AIE 10% para o Humble Bundle e 5% para a caridade, enquanto o segundo aumenta as taxas de caridade para 15% e recebe 5% do Humble Bundle e das editoras, respectivamente.