Sega anuncia Mega Drive Mini 2, com 50 jogos também do Mega CD – Nerd4.life

Enquanto a transmissão ao vivo está em andamento, a Sega tem hoje anunciar Próximo lançamento de Sega Mega Drive Mini 2Esta é a versão mini do Mega Drive 2 original, com o interior 50 jogos também retirados do Sega Mega CD Data de lançamento para o Japão.

Ainda não há nenhuma palavra a ser confirmada no Ocidente, considerando que a demo ainda está em andamento, mas no Japão, o Sega Mega Drive Mini 2 estará disponível a partir de 27 de outubro, 9.980 ienescerca de US $ 75, que é aproximadamente o preço padrão pelo qual o primeiro Sega Mega Drive Mini foi lançado.

Dado que o console em questão era originalmente uma revisão do primeiro Mega Drive mas essencialmente as mesmas especificações técnicas e compatível com a mesma biblioteca, é provável que esta nova mini versão se concentre em um catálogo diferente.

Atualmente, Silpheed (Mega CD), Shining Force CD (Mega CD), Sonic CD (Mega CD), Mansion of Hidden Souls (Mega CD) e Popful Mail (Mega CD) foram anunciados, mas o show ainda está em execução. caminho. O primeiro Sega Mega Drive Mini foi lançado em 2019 com 42 jogos e recebeu críticas muito positivas dos fãs retrô também.

No entanto, a produção limitada tem dificultado a localização há algum tempo, então o lançamento de uma nova versão ainda pode encontrar terreno fértil no mercado, aguardando que o catálogo de jogos disponíveis seja descoberto com mais precisão.