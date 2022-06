A terceira geração do SUV BMW X1 chegará em outubro de 2022

O X1 é o modelo de entrada no mundo do BMW X, um dos SUVs mais populares da casa, e hoje está mais atraente do que nunca. Em sua terceira geração, apresenta design de personagens, maior espaço, digitalização avançada e, pela primeira vez, sistema de acionamento totalmente elétrico.

Ingenuidade e prazer de condução Combine com mobilidade livre de emissões. Com sua aparência robusta, dirigir o novo BMW X1 oferece uma experiência de liberdade e independência na vida cotidiana e em longas viagens. Design de interiores moderno, ambiente sofisticado e uma escolha mais ampla de equipamentos padrão do que o modelo de saída realçam sua personalidade excelente.

BMW X1: lançado em outubro

A terceira geração do SUV será lançada no mercado em outubro de 2022; Nesse momento os clientes podem escolher entre dois Motores Motores a gasolina e dois a diesel, ambos combinados com uma caixa de velocidades steptronic de sete velocidades com dupla embraiagem de série, e dependendo do modelo, será tração dianteira ou integral com BMW xDrive.

Após essas versões, também será apresentado o BMW iX1 xDrive30. puramente elétrico, Além de dois modelos híbridos de encaixe E duas outras variantes com transmissão convencional com tecnologia híbrida suave de 48 volts. O novo BMW X1 será construído na fábrica do BMW Group em Regensburg, onde os modelos com motores térmicos, sistemas híbridos plug-in e um motor elétrico serão lançados a partir de uma única linha de montagem.

O design da terceira geração de SUVs

O tratamento da superfície, as linhas elegantes e os detalhes do design exterior do BMW X1 expressam sua identidade como Veículo de atividade esportiva Mais claramente do que no passado. O SUV distingue-se pelas suas proporções poderosas, pelas curvas semi-quadradas das cavas das rodas e pelo design BMW X distinto das peças dianteiras e traseiras.

Quanto ao o interiorA posição elevada do banco e o ambiente distinto concebidos no BMW iX ajudam a criar uma experiência de condução única. Os principais elementos do novo interior são o painel de instrumentos fino, o display BMW curvo, o apoio de braço “flutuante” com painel de controle integrado e a bandeja do smartphone com iluminação indireta na parte frontal do console central.

Os bancos recém-projetados estão disponíveis com a opção de estofamento em couro Senatec e Vernasca. dentro de minha escolha Os clientes também têm a opção de escolher bancos esportivos, ajuste elétrico dos bancos com função de memória e apoio lombar com função de massagem. O conforto acústico e a proteção dos ocupantes foram melhorados.

O primeiro modelo elétrico

O novo BMW iX1 xDrive30 é O primeiro carro elétrico com tração nas quatro rodas da marca no segmento de carros compactos premium. O SUV de emissões zero possui duas unidades de acionamento integradas nos eixos dianteiro e traseiro, capazes de liberar uma potência combinada de 230 kW/313 cv e um torque total de 494 Nm. .

Motores na lista de preços

A tecnologia BMW eDrive de quinta geração será usada nas versões híbridas do novo BMW X1. Esta escolha obviamente inclui os deuses Progresso significativo em comparação com a geração anterior Em termos de esportividade, eficiência e capacidade de carga. Houve também um aumento significativo no alcance elétrico.

O novo BMW X1 estará na lista Com uma seleção de motores de combustão: duas unidades a gasolina e duas unidades a diesel, ambas parte da nova geração da gama de motores Efficient Dynamics da BMW. A segunda geração da tecnologia híbrida leve de 48 volts, com motor elétrico integrado à caixa de câmbio Steptronic de sete marchas, ajuda a aumentar Eficiência e entrega de energia dos dois motores. E agora, só nos resta esperar outubro para tocar na terceira geração do nosso SUV mais amado, o BMW X1.