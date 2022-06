Todos os anúncios do PS5, PS4 e PS VR2 2 de junho de 2022 – Nerd4.life

o Situação em 2 de junho de 2022 A Sony PlayStation transmitiu e compartilhou muitos anúncios de alto nível conosco. Vamos ver em um só lugar tudo o que foi revelado durante a noite do show PS5, PS4 e PlayStation VR2.

A noite começou com um anúncio Remake de Resident Evil 4. Tivemos a chance de ver a data de lançamento e o trailer. Além disso, o conteúdo VR foi confirmado. Este remake tem sido muito aguardado, e mesmo que só agora tenha sido confirmado, os fãs já dão como certa sua existência, graças aos inúmeros rumores que circulam na rede.

Além disso, os jogadores do PlayStation poderão aproveitar outros conteúdos de Resident Evil. Vamos falar sobre Edição de Resident Evil Village PS VR2, que foi exibido com um trailer, que você pode ver aqui. Além disso, se você é fã de zumbis, saiba que The Walking Dead: Saints and Sinners – Retribution também foi anunciado: aqui está o trailer.

Esta foi definitivamente a noite VR (como sabíamos honestamente): também foi mostrado na realidade No Man’s Sky para PS VR2 com reboque. O jogo já suporta o primeiro PS VR, mas também chegará na nova plataforma da Sony com uma versão customizada.

O destaque, no entanto, foi O chamado do horizonte da montanhaque chegará exclusivamente ao PS VR2: Aqui está o primeiro trailer de gameplay real, mostrando escaladas e lutas.

Também havia espaço para clubes independentes, além disso, com Stray (cuja data de lançamento descobrimos), Tunic (também com data de lançamento), Rollerdrome (trailer e data de lançamento) e Season: A Letter to the Future (revisão e período de lançamento) . Também descobrimos um novo RPG misturado com simulação de namoro Eternights, com um trailer de anúncio.

Se você prefere jogos AAA, assista ao novo trailer com período de lançamento Lutador de rua 6Jogo de luta da Capcom. Nós também temos que ver horror Protocolo Callistofeito pelo co-fundador do Dead Space.

Se você joga no PC, também ficará feliz em saber disso Marvel’s Spider-Man e Miles Morales da Marvel Ele vai chegar no computador. No momento, temos apenas a primeira data de lançamento.



Homem-Aranha da Marvel

Para fechar o State of Play em 2 de junho de 2022, o altamente antecipado Final Fantasy 16: Aqui está o trailer e o período de lançamento.

Diga-nos, o que você acha deste estado de jogo? Os trailers convenceram você?