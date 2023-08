A lua gigante azul, o show astronômico continua! Todas as informações »ILMETEO.it

A rara superlua azul está chegando



Começando na noite de quarta-feira, 30 de agosto, e depois na noite seguinte, pudemos observar uma linda superlua azul e poderemos fazer isso de novo: o show continua!

Mas o que é um Lua gigante azul? Avisamos desde já, não espere ver uma lua azul como na foto acima, apenas nos papéis de desenho dos seus filhos você poderá vê-la, se eles quiserem, nesta tonalidade.

Então, por que é chamada de superlua azul?

Primeiro de tudo, você tem um Super Lua Quando nosso satélite está na fase de lua cheia (Lua cheia) e ao mesmo tempo (ou com uma diferença de algumas horas) no ponto mais próximo da Terra (fundo do poço). Nessas ocasiões, notaremos que a lua será um pouco maior que o normal (7-10% a mais) e, portanto, seu brilho será maior (10-13% a mais).

Mas por que azul? (excelente)lua Azul Na verdade, só vem de sua suposta raridade, especialmente da expressão inglesa “Muito raramente” (uma vez a cada lua azul), que pretende se referir a algo que não ocorre comumente (embora o fenômeno na verdade ocorra a cada 3-5 anos).

Ao longo dos anos, duas definições de (super) lua azul se espalharam: a origem é aquela que lhe é atribuída A terceira lua cheia em uma estação contendo quatro. Porém, mais tarde, a mesma definição também se espalhou para A segunda lua cheia em um mêscomo aquele que admiraremos no último dia de agosto (o primeiro ocorreu no dia 1º de agosto).

Esta segunda identificação é, na verdade, fruto de um erro: a confusão foi feita primeiro pelo astrônomo amador. James Hugh Bruett (1886-1955), que entendeu mal a base para o cálculo da “verdadeira” lua azul, escrevendo que era a segunda lua cheia em um mês em um artigo publicado na revista Céu e telescópio em 1946. Esse erro de identificação se espalhou desde então, especialmente depois de ter sido mencionado no popular programa de rádio chamado história das estrelas, em 1980 e depois apareceu como resposta na versão de 1986 do jogo de tabuleiro Perseguição frívola.

Hoje, porém, é considerado um Segunda definição Em vez de erro.

Informações e previsões meteorológicas – em 3h35 do dia 31 de agosto A superlua atingiu sua fase máxima, mas também pode ser vista à noite.

O tempo está melhorando em geral, e é por isso que a maioria dos italianos conseguirá observá-lo facilmente.