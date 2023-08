Nova Shimano 105 mecânica 12s: detalhes e preços

Está no ar há alguns meses. Tivemos os primeiros sinais no início deste ano (nossa notícia aqui) com o show Eurobike, que é uma verdadeira prévia do Nova Shimano 105 mecânica de 12 velocidades.

E assim o grupo continua ampliando seu alcance Series Shimano 105 R7100inaugurado pela gigante japonesa em junho de 2022 com a introdução do novíssimo 105 R7150 Di2.

avó que 41 anos após o lançamento do primeiro 105 (foto abaixo) será especialmente apreciado por todos aqueles que ainda não permitiram a invasão de grupos eletromecânicos. Tudo com um peso geral menor, no que diz respeito ao Ultegra e ao Dura Ace.

Equilibrando passado, presente e futuro, o novo Shimano 105 mecânico 12s relança um design que lembra a “antiga” série. Dura Ace R9100 E Ultegra R8000 E a especificação atual é 105 Di2 que mencionamos é Compatível com 11-36 barras.

Nova mecânica Shimano 105: controles e hidráulica

o novo Braços de controle duplos ST-R7120, Além de relembrar gerações de produtos anteriores, facilitam a adoção de um teleférico totalmente integrado e alinhado aos padrões modernos e permitem uma frenagem mais eficiente graças a área de contato diferente Para o guindaste, agora é mais largo e equipado com uma nova ergonomia.

O design e a construção diferentes da carroceria andam de mãos dadas Alicate hidráulico BR-7170, Que já fazia parte integrante da lista de compilação do kit 105 R7150 Di2.

Na mesma pressão, a frenagem é mais forte com A lacuna entre a almofada e o rotor aumentou em 10% para eliminar qualquer fricção irritante. Você também pode sangrar com pinças montadas na estrutura.

Os novos shifters do grupo Shimano 105 R7100 são compatíveis apenas com sistemas de freio a disco hidráulicos.

Trocadores ST-R7120

Preço por casal: 399,98 euros



Freio BR-R7170

Preço por casal: 165,98 euros





Rotores SM-RT70/RT-MT800

Lista de preços do RT-MT800 para cada um: 61,99 euros (160mm), 59,99 euros (140mm)

Postagem: Há algo para todos

lá Pedaleira FC-R7100 Hollowtech II está disponível nas versões 50-34 e 52-36 com cinco comprimentos de braço de manivela (160, 165, 170, 172,5 e 175 mm). Permite alcançar progressões métricas mínimas e cadências de pedalada perfeitas em encostas exigentes, mantendo alta velocidade em encostas planas graças ao 52×11.

o caixa de velocidades traseira RD-7100 Paralelogramo completamente revisado com linhas mais suaves e parte superior do corpo mais quadrada com a sensação de um loop de disco.

Shimano também se agita aqui Tecnologia de sombra RD O que se traduz num design de perfil mais baixo e 12 mm menos exposição em comparação com componentes não equipados com esta funcionalidade.

Daí a nova mecânica Shimano 105 vem para apoiar Cassete 11-36 (CS-HG710-12), um recurso compartilhado com o 105 R7150 Di2.

também disponível ccorte 11-34 (CS-R7101-12) Compatível com corpos Shimano Freehub (HG) de 11 velocidades.

o Desviador FD-R7100 Sugerir Sistema de montagem duplo: Para ser soldado (soldado) ou fixado, compatível com diâmetros de 31,8 e 34,9 mm.

Cada componente da plataforma Shimano 105 R7100 12 foi projetado para funcionar em perfeita harmonia com seu ecossistema, mas isso não significa que alguns componentes não possam combinar com os dos melhores conjuntos de grupos, como discos e rodas dentadas.



Pedaleira FC-R7100

Lista de preços: 182,99 euros

Câmbio traseiro RD-R7100

Lista de preços: 69,99 euros

Cassete CS-R7101-12

Lista de preços: 76,99 euros

FD-DirelorR7100

Lista de preços: 49,99 euros (Todas versões)

Série CN-M7100

Lista de preços: 40,99 euros (126 links + link rápido)

o ponto de preço No entanto, o conjunto completo do suporte inferior é variável dependendo das especificações de construção Menos de 1200 euros.

Além da tabela de preços, o interessante é que este kit pode ser utilizado para montar bicicletas completas de excelente qualidade a preços acessíveis.

Neste sentido, esperamos que os veículos totalmente em carbono estejam na faixa dos 2.500€ a 3.000€, preços que (infelizmente) não estamos habituados a ver ultimamente.

