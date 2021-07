Tales of Arise, a nova prequela Ufotable de JRPG da Bandai Namco – Nerd4.life

A Bandai Namco lançou a versão incrível nessas horas filme introdutório A partir de contos de ressurreição Feito por Ufotable Studio. Espera-se que este seja o novo capítulo da popular série JRPG a ser lançado em 10 de setembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | PC. A filmagem também inclui a música de abertura do jogo “HIBANA”, de “KANKAKU PIERO”.

Em Tales of Arise, os jogadores mergulharão na história de um mundo feito de Rena, a estrela que governou o planeta Fat com mão de ferro nos últimos 300 anos. O povo de Reina esvaziou a cidade de Dahna de seus recursos naturais e escravizou uma grande parte da população para atingir esse objetivo. Esta história que segue a batalha para libertar Dahna de seu destino, será vivida pelos olhos de Alvin, um morador deste planeta, seu rosto coberto por uma máscara de ferro, que luta para libertar seu povo, e Chion, uma garota de Rena, uma fugitiva de seus conterrâneos. Durante a jornada, eles serão acompanhados por vários personagens, como Rinwell e Law, que os ajudarão em sua luta pela liberdade.

Se você estiver interessado em descobrir o jogo, este é o experimentado e testado Tales of Arise.

Tales of Arise mantém a essência da série, mas eleva ainda mais a fasquia com “Air ShaderAdicionando um novo toque aos gráficos, fazendo com que pareça ter sido desenhado à mão. Isso aumentará a sensação de imersão para os jogadores e representará melhor o novo mundo vibrante no qual eles terão que explorar muitos ambientes e áreas. o combate também foi desenvolvido adicionando mais efeitos ao vivo e ataques para garantir uma cena maior e um feedback mais direto com base nas ações do jogador.

O que você acha?